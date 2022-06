Hundehalter aufgepasst: So wird der Sommer mit Vierbeinern perfekt

Im Park oder am Strand: Ballistol Animal ist stets dabei

Wenn man für den Morgenspaziergang mit dem Hund statt Jacke nur ein Shirt braucht und der Vierbeiner danach nicht von Schlamm, sondern Staub bedeckt ist, wissen Hundebesitzer: es ist wieder Sommer! Wo man mit Hunden am besten den Sommer genießen kann und was es bei Hitze zu beachten gillt, wissen die Experten von BALLISTOL.



Stadt, Land und schattige Plätzchen



Egal ob es stürmt, schneit oder die Sonne scheint: Hunde brauchen je nach Rasse, Alter und Aktivitätsgrad mindestens zwei Mal täglich Auslauf. Temperaturbedingt sollten im Hochsommer längere Spaziergänge entweder am frühen Morgen oder späten Abend stattfinden. Im Idealfall sucht man sich Strecken mit viel Schatten. Auch Naturgebiete oder der örtliche Stadtpark eignen sich ideal für ausgedehnte Spaziergänge. Allerdings ist bei gepflasterten Wegen und Asphalt besondere Vorsicht geboten, da dieser sich bei Sonneneinstrahlung auf über 60 °C aufheizen kann. Für Hunde, die im Vergleich zu Menschen nicht durch Fußbekleidung geschützt werden, kann das schmerzhaft werden.



Als Vorsorge eignet sich ein Tierpflegeöl wie Ballistol Animal, welches die empfindliche Ballenhaut von Hundepfoten geschmeidig und elastisch hält. Dadurch sind die Pfotenballen widerstandsfähiger gegen Verletzungen. Zur Sicherheit sollte man vor jedem Spaziergang mit der Handfläche testen, ob der Gehweg zu heiß ist. Wenn dennoch Verletzungen auftreten, sorgt Ballistol Animal für Desinfektion der Wunde und schnelle Heilung der Pfoten.



Fluss, Meer und viel Abkühlung



Wie Menschen sehnen sich auch Hunde an warmen Tagen nach Abkühlung. Abgesehen von Trinkwasser, das man bei längeren Spaziergängen immer dabei haben sollte, bietet sich ein Ausflug ans Wasser an. Ob Bach, Weiher, Nordsee, Bodensee oder Chiemsee, zweckbestimmter Hundestrand oder doch ein See in Stadtnähe: Wo Wasser und Hund aufeinandertreffen, ist Spaß garantiert.



In der Nähe von Wasser erhöht sich allerdings auch die Gefahr, von lästigen Insekten gestochen zu werden. Bei Hunden führen Stiche oft zu Schwellungen, allergischen Reaktionen bis hin zu Kratzwunden und Entzündungen aufgrund des Juckreizes. Hier kann Ballistol Animal sehr hilfreich und lindernd für das Tier eingesetzt werden. Das Tierpflegeöl lindert den Juckreiz deutlich und fördert ein Abklingen der Schwellung und die Wundheilung.



Ballistol Animal: Ein Mittel von Kopf bis Fuß



Ballistol Animal ist die natürliche und sanfte Tierpflege und eignet sich zur Fellpflege, Pfotenpflege und zur Ohrenpflege. Es wird seit über 70 Jahren aus bewährten rein pflanzlichen Wirkstoffen in Arzneimittelqualität hergestellt. Ballistol Animal Tierpflegeöl ist hautfreundlich und gut verträglich. Eine versehentliche Einnahme durch das Tier, z.B. beim Abschlecken des Fells ist völlig unbedenklich.



Ballistol Animal Tierpflegeöl: Der empfohlene Endverbraucherpreis des gängigen 100 ml-Öls liegt bei 5,99 Euro (brutto UVP). Das Produkt ist in weiteren Größen erhältlich sowie als Spenderbox mit 28 großen, getränkten Tüchern (UVP: 11,50 Euro).