Hund und Katze beschenken: Last Minute-Idee

Versammelt sich die Familie an Heiligabend um den Weihnachtsbaum, dürfen Hund und Katze natürlich nicht fehlen – sie gehören schließlich zur Familie dazu: die Deutschen halten schätzungsweise rund 30 Millionen Haustiere. Was genießen Bello und Kitty gemeinhin am liebsten? Genau: Streicheleinheiten, Fellpflege, viel Zeit im Freien.Warum also nicht dem vierbeinigen Liebling mit einem Verwöhnprogramm zu Weihnachten eine Freude machen? Mit dem Tierpflegeölhat man ein besonderes und hochwertiges Öl für verschiedene Zwecke zur Hand, das als Pflegeöl auf Fell und Haut wirkt und diese weich und geschmeidig werden lässt. Als Vorbereitung für gemeinsame Winterspaziergänge freut sich Ihr Hund über eine ausgiebige Pflege seiner Pfoten. Ballistol Animal schützt Krallen und Ballen auch vor Kälte, Eis und Streusalz!Ballistol Animal Tierpflegeöl erhalten Sie im gut sortierten Fach- und Einzelhandel sowie online. Bei Anwendung stets Packungsbeilage beachten. Der empfohlene Endverbraucherpreis der 100 ml-Flasche liegt bei 5,45 Euro (brutto UVP), daneben gibt es das Öl auch in der 500 ml-Ausführung, für 16,47 Euro (brutto UVP). Und wer es besonders praktisch mag: Ballistol Animal ist auch als Tücher-Spenderbox mit 28 großen Pflegetüchern erhältlich. Hier liegt die brutto UVP bei 10,59 Euro.Weitere Informationen finden Sie unter www.ballistol.de . Besuchen Sie und doch auch mal auf Facebook oder Instagram