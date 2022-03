FSME und Borreliose den Kampf ansagen: so geht’s

Wenn man FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) oder Lyme-Borreliose hört, erinnert man sich vielleicht dumpf an die Ratschläge des Hausarztes, vor Reisen nach Schweden seine Impfungen nochmal auffrischen zu lassen. Naturbegeisterte denken womöglich an die nächste Wandertour und daran, dass man dabei idealerweise lange Hosen und Ärmel trägt. Den wenigsten ist allerdings bewusst, dass die größte Gefahr von heimischem Gras, Gebüsch und Unterholz ausgeht.Krankheiten wie FSME sind in Europa mindestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Deutschland ist neben Österreich, Slowenien, Ungarn und der Tschechei laut dem „Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten“ [1] nämlich ein Hotspot für Infektionen durch Zeckenstiche. Entgegen herkömmlicher Annahmen bedeutet eine Impfung keinen garantierten Schutz. Gewöhnliche Insektenschutzmittel, welche auch gegen Zecken wirken, schaffen zwar Abhilfe, werden aber aufgrund ihres stechenden Geruchs oft gemieden.Ballistol Stichfrei Sensitiv punktet mit seinem dezenten Duft und ist somit für den Alltag, sowie für Kontaktallergiker und Asthmatiker ideal geeignet. Zudem ist Stichfrei Sensitiv dermatologisch mit „Sehr gut“ getestet sowie vom DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.) empfohlen. Es schützt die Haut bis zu sechs Stunden effektiv vor Zecken, aber auch vor Mücken oder Bremsen. Das Spray zieht schnell in die Haut ein und hinterlässt ein angenehm trockenes Hautgefühl. Es ist ölfrei und verursacht keine Flecken auf Textilien. Die Rezeptur kommt ohne Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe aus.Für den familienfreundlichen Naturgenuss gibt es Stichfrei in verschiedenen Ausführungen. Babys, Kleinkinder und Schwangere schützt Ballistol Stichfrei Kids, eine milde, sehr schonend einziehende Hautpflegelotion. Natürlich darf auch ein Spray für den besten Freund des Menschen nicht fehlen: Stichfrei Animal ist speziell für Vierbeiner gedacht und wird von unabhängigen Tierärzten empfohlen.Zusätzliche Bilder oder Produktproben schicken wir Ihnen gerne zu. Weitere Informationen finden Sie unter www.ballistol.de Stichfrei Sensitiv, Stichfrei Kids, Stichfrei und Stichfrei Animal sind im gut sortierten Fach- und Einzelhandel, in Apotheken sowie online erhältlich – auch in weiteren Größen. Die UVP brutto ist jeweils:100 ml Stichfrei Sensitiv Pump-Spray: 9,90 Euro20 ml Stichfrei Pump-Spray: 3,28 Euro100 ml Stichfrei Pump-Spray: 7,90 Euro30 ml Stichfrei Kids Lotion (Tube): 4,49 Euro125 ml Stichfrei Kids Lotion (Tube): 11,50 Euro100 ml Stichfrei Animal Spray: 8,29 Euro750 ml Stichfrei Animal Spray: 37,20 Euro [1] Quelle: https://www.zecken.de/de/fsme/fsmerisikogebiete-europa