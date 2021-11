Der Winter klopft an: Tipps für Garten- und Hobbygeräte

Blätter färben sich bunt, Sommernächte im Garten weichen dem gemütlichen Beisammensein im Wohnzimmer und statt kühler Erfrischungsgetränke sind Lebkuchen die Hauptdarsteller im Supermarkt. Das kann nur bedeuten: Es ist wieder Herbst. Während wir uns mit Übergangsjacken gegen Wind und Wetter wappnen, brauchen Outdoor-Möbel, Gartengeräte und Co. eine etwas andere Handhabung. Wie die richtige Pflege und Einlagerung genau funktioniert, verraten die Experten von BALLISTOL.



Schöne Gärten dank nachhaltiger Werkzeug-Pflege



Ob Gartenprofi oder Hobbygärtner: Scheren, Rechen, Spaten und Schaufeln kommen während der Gartensaison stets auf ihre Kosten und gerade zum Ende der Gartensaison werden Werkzeuge noch ein letztes Mal intensiv in Anspruch genommen. Da Schmutz und Rost die Lebensdauer der Helfer aus Holz, Metall oder Kunststoff erheblich verkürzen können, empfiehlt sich vor der winterlichen Einlagerung die gründliche Reinigung und Pflege mit Ballistol Universalöl.



Das Universalöl schmiert, pflegt und bietet gleichzeitig Schutz vor Korrosion, wenn man es auf alle beweglichen Teile der Werkzeuge aufträgt. Mit dem flexiblen VarioFlex Sprühschlauch lässt sich das Öl punktgenau dosieren oder großflächig verteilen, wenn man den Schlauch nach unten klappt. Somit kann dieselbe Sprühdose zur Pflege verwendet werden, egal ob kleine Blumenschere oder großer Rasenmäher – flexibel eben. Lagert man die Geräte anschließend in feuchten Räumen wie dem Gartenschuppen, sind sie auch im folgenden Jahr noch in Top-Form und bereit für das nächste Gartenprojekt.



Zu Tisch im Frühling: Möbel- und Grill-Pflege nicht vergessen



Das hautfreundliche Ballistol Universalöl eignet sich für Outdoor-Möbel ebenso gut wie für Gartenwerkzeug, denn alle enthaltenen Wirkstoffe sind besonders rein, biologischer Herkunft und vollständig abbaubar. Zuerst sollten Holzmöbel eingesprüht und mit einem weichen Lappen abgerieben werden. Dann deckt man Tische, Stühle und Co. am besten mit einem passenden Überzug ab. So sehen die Möbel nach dem Winter nicht nur aus wie neu, sondern halten Umwelteinflüssen länger stand.



Zur gründlichen Grillreinigung vor der Winterpause sollten Liebhaber der Röstaromen zu einem Mittel mit hoher Fettlösekraft greifen. Der Ballistol Grill-Reiniger beispielsweise beseitigt mithilfe von Aktiv-Schaum ohne Schrubben Fettspritzer, hartnäckige Verkrustungen, Marinadenrückstände und viele weitere Verschmutzungen von Grill und Rost.



Von den Felgen bis zur Kette: Fahrrad- und E-Bike-Pflege



Nicht nur Gartengeräte und -möbel haben in der Wintersaison Pause. Auch viele Fahrräder überwintern im Schuppen oder Keller. Für eine ausführliche und hochwertige Reinigung eignet sich ein Schaumreiniger wie beispielsweise der Ballistol Fahrrad-Reiniger. Durch den praktischen Sprühkopf lässt er sich ganz einfach aufbringen und dosieren. Selbsttätig löst er selbst stärkste Verschmutzungen wie verkrustete Rückstände aus Schlamm, Staub, Fett oder Öl – und das auch an schwer zugänglichen Stellen. Ketten und Ritzel von konventionellen Fahrrädern lassen sich am besten mit dem Ballistol Ketten-Reiniger säubern und mit dem Ballistol Keramik-Kettenöl erneut schmieren. Für Elektroräder gibt es das Ballistol E-Bike Kettenöl, welches die Nutzungsdauer der Kette sowie die Kilometerlaufleistung des Akkus verlängert.



Ballistol-Produkte sind im gut sortierten Fach- und Einzelhandel sowie online erhältlich.



Ballistol Universalöl mit VarioFlex-Sprühkopf ist als 350 ml-Spraydose (13,99 Euro) in Baumärkten, im Fachhandel sowie online zu erwerben. Der empfohlene Endverbraucherpreis des 200 ml-Sprays liegt bei 7,98 Euro. Das Produkt ist in weiteren Größen sowie als flüssiges Öl erhältlich.



Ballistol Grill-Reiniger: UVP des 750 ml-Pumpsprays: 19,90 Euro.



Ballistol Fahrrad-Reiniger: UVP des 750 ml-Pumpsprays: 12,79 Euro.



Ballistol Ketten-Reiniger: UVP des 250 ml-Sprays: 9,59 Euro.



Ballistol E-Bike Kettenöl: UVP der 65 ml-Flasche 5,49 Euro.



Ballistol E-Bike Kettenöl: UVP der 65 ml-Flasche 7,98 Euro.

(lifePR) (