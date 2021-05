Achtung, Zecken! Die Gefahr wird jedes Jahr größer

Laut Robert-Koch-Institut wurde im Jahr 2020 mit 704 FSME-Erkrankungen in Deutschland der Höchstwert seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2001 gemeldet[1]. Dies ist mehr als das Doppelte des jährlichen Medianwertes von 301 Erkrankungen.Doch nicht nur FSME ist für den Menschen gefährlich: In Deutschland sind Borrelien – wie Borreliose-Bakterien auch genannt werden – die am häufigsten durch Zecken übertragenen Krankheitserreger, und das im gesamten Bundesgebiet.Frei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen schützt Stichfrei Sensitiv vor Zecken- und Mückenstichen. Bei der Entwicklung von Stichfrei Sensitiv wurde mit Sorgfalt darauf geachtet, dass ausschließlich Inhaltstoffe verwendet werden, für die nachweislich keine allergene Wirkung bekannt ist. Alle ausgewählten Inhaltstoffe sind äußerst mild, verträglich und dürfen auch auf sehr sensibler Haut aufgetragen werden. Zudem wurde Stichfrei Sensitiv dermatologisch mit „Sehr gut“ getestet sowie vom DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.) empfohlen.Ende April vermeldeten Forscher vom Jenner-Institut der Universität Oxford einen Erfolg in Sachen Impfmittel gegen Malaria, es könnte bald ein entsprechendes Mittel auf den Markt kommen. Diese Krankheit bedroht uns in Deutschland glücklicherweise noch nicht, doch Mücken können Überträger anderer Krankheiten sein und lästig sind die juckenden Stiche allemal. Auch hier gilt, Vorsorge ist besser als Nachsorge: Stichfrei Sensitiv schützt auch sensible Haut bis zu 6 Stunden vor den unliebsamen Stechtieren.Stichfrei Sensitiv, Stichfrei Kids und Stichfrei sind im gut sortierten Fach- und Einzelhandel, in Apotheken sowie online erhältlich – auch in weiteren Größen. Die UVP brutto ist jeweils:100 ml Stichfrei Sensitiv Pump-Spray: 8,99 Euro30 ml Stichfrei Kids Lotion (Tube): 4,27 Euro125 ml Stichfrei Spray: 7,26 Euro[1] Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/09/Art_01.html;jsessionid=FD7E29980E3A1186E726087E0C33A77F.internet072