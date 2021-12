Cakees - Seit 10 Jahren am Puls der Zeit

Traditionsbäckerei Stiebling aus Schwarzhausen feiert im nächsten Jahr sein 100-jähriges Jubiläum

In Schwarzhausen, einem Ortsteil von Waltershausen in Thüringen, kennen alle Bewohner die Traditionsbäckerei Stiebling. Diese feiert im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Doch nicht nur das ist ein Grund zur Freude. Denn auch die Cakees, eine einzigartige Idee im Convenience-Bereich, feierte in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen.



Kuchen für jeden Ort der Welt



Alles begann 2008 mit einer Idee. Während eines Bangkok-Urlaubs stellte Steffen Stiebling fest, dass die Welt etwas Neues braucht. Etwas, das die Menschen flexibler und freier im Urlaub, Alltag oder auch im Job macht und den heimischen Geschmackssinn trotzdem nicht vergessen lässt. Und so entstand die Idee eines frisch gebackenen Kuchens für jeden Platz der Welt: die Cakees.



Nach unzähligen Abenden in der Backstube und dreijähriges Versuchszeit kam dann endlich der erste Cakee aus dem Ofen.



Cakees sind kleine Kuchen aus 100% natürlichen Zutaten, die in einer Aluschale fertig gebacken und sofort heiß versiegelt sind. Dadurch sind die in Supermärkten, Online-Shops oder Fitnessläden erhältlichen Leckereien auch ohne Kühlung monatelang haltbar.



„Die transportstabile Aluschale macht es möglich, unsere Kuchen an jeden Ort der Welt mitzunehmen“, beginnt Bäckermeister Steffen Stiebling. „Ob auf hoher See, auf der Bergspitze oder ganz bequem im heimischen Garten – Kuchenliebhabern sind mit den Cakees keine Grenzen gesetzt.“



Cakees sind sofort verzehrfertig



Bäckermeister Stiebling schaffe es trotz modernem Herstellungsverfahren und ohne Konservierungsstoffe, einen leckeren Kuchen wie zu Omas Zeiten zu zaubern. Und genau daher stammen auch seine Rezepte. Alte überlieferte Familienrezepte, welche so verfeinert wurden, damit sie in einer neuen innovativen Verpackung, unmittelbar nach dem Backen vakuum- und aromaversiegelt werden können.



Durch dieses einzigartige Verfahren wird der Kuchen mindestens sechs Monate haltbar gemacht. Somit ist kein Aufbacken oder zeitaufwendiges Auftauen mehr nötig. Einfach aufreißen, servieren und genießen.



Die Cakees duften dabei so wie ein frisch gebackener Kuchen. Und so wie er duftet, schmeckt er natürlich auch. Denn Steffen Stiebling hat es geschafft, ohne Geschmacksverstärker und künstliche Zusatzstoffe ein Produkt mit bester Handwerksqualität zu entwickeln.



Gleichzeitig legt die Traditionsbäckerei großen Wert auf eine umweltfreundliche Verpackung. So wird die Aluminiumschale aus 85% recyceltem Aluminium hergestellt und ist zu 100% recycelbar.



Nougat-Cheesecake ist neueste Kreation



In den letzten zehn Jahren hat sich das Sortiment stets vergrößert. Angefangen mit dem saftigen Mohnkuchen über Klassisch-Quark und Apfelkuchen bis hin zu verschiedenen American Cheesecakes kommen Kuchengenießer hier voll auf ihre Kosten.



Neueste Kreation in der Cakees-Familie ist seit 2021 der Nougat-Cheesecake. Zusammen mit dem bekanntesten Thüringer Nougathersteller, VIBA aus Schmalkalden, entwickelte Stiebling einen vollmundigen und saftigen Kuchen mit dem original Nougat-Geschmack.



„Wir haben gemeinsam mehrere Monate an der Rezeptur für den Nougat-Cheesecake getüftelt und sind sehr stolz auf unser Kooperationsprodukt“, so Steffen Stiebling.



Cakees auch für Sportler



Sogar für Sportler und Fitnessbegeisterte gibt es passende Cakees. Die fünf verschiedenen Cheesecakes ohne Zuckerzusatz, mit wenig Kohlenhydraten und reichlich Protein finden in der heutigen ernährungsbewussten Zeit großen Anklang.



„Süßer Genuss ohne Reue“, so umschreibt Stiebling seine Fitness-Cakees. „Wer es lieber herzhaft mag, für den wäre das Fitnessbrot eine gute Alternative.“ Reich an Ballaststoffen, ohne Mehl und Hefe, aber dennoch kraftvoll im Geschmack – so lässt sich das Fitnessbrot beschreiben.



Die Welt bleibt nicht stehen. Das weiß auch Bäckermeister Stiebling. Und so dürfen Sie gespannt sein, wohin die Reise 2022 führt.