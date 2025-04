Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 empfängt Bad Pyrmont jährlich ca. 1,4 Mio. Tagesgäste. Ob als Kurzurlaub für die Seele, inspirierender Familienausflug oder entspannter Tag mit Freundinnen und Freunden – die Kombination aus Natur, Kultur, Wasser und Wohlbefinden macht einen Besuch in Bad Pyrmont zu einem unvergesslichen Erlebnis für Menschen jeden Alters. Allein der über die Grenzen hinweg bekannte Kurpark mit seinem Palmengarten lockt jedes Jahr Tausende von Besuchern aus nah und fern in die traditionsreiche Kurstadt.



Pünktlich zur Saison hat die Bad Pyrmont Tourismus GmbH deshalb die Informationsbroschüre „Kleiner Stadtführer für einen Tag“ komplett überarbeitet und neu aufgelegt. In einem neu gezeichneten, sehr attraktiv gestalteten Stadtplanausschnitt erhält der Gast auf einen Blick alle Sehenswürdigkeiten, die sich rund um die historische Hauptallee erkunden lassen. Ausgangspunkt ist die Touristinformation am Europa-Platz. Natürlich dürfen auch das Schloss mit Museum, die Wandelhalle, die Fußgängerzone, die HUFELAND Therme und die Dunsthöhle nicht fehlen. Für die kleinen Besucher werden die Pyrmonter Welle sowie der Tierpark in den Fokus gestellt.



„Im letzten Jahr hatten wir insgesamt fast 20.000 Gästekontakte in der BPT, entweder telefonisch oder persönlich vor Ort“, erklärt der neue Geschäftsführer Björn Daugs. Um allen Gästen leicht und unkompliziert die Vorzüge und Sehenswürdigkeiten von Bad Pyrmont schmackhaft machen zu können, ist es wichtig, mit aktuellen und aussagekräftigen Prospekten zu überzeugen. Glaubt man aktuellen Tourismusstrategien, kann man nur mit einer Steigerung der Tagesbesucher auch eine Steigerung der Übernachtungszahlen erreichen. „Und das ist unser gemeinsames Ziel!“ ergänzt Daugs.



Deshalb wird auch auf der Rückseite des Flyers Werbung für die Mehrwertkarte der Bad Pyrmont Tourismus GmbH gemacht. Der Gast wird aufgefordert, doch noch einmal wiederzukommen und gleich ein paar Tage länger zu bleiben, da ein umfangreiches, inklusives Freizeitangebot auf ihn wartet.

