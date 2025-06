Hollywood-Feeling sorgt für Aufsehen

Ein ganz besonderer Hingucker wartet ab heute auf alle Gäste und Einheimische direkt vor der Tourist-Information am Ende der Unteren Hauptallee: Ein neuer Fotospot sorgt dort für unvergessliche Urlaubserinnerungen.



Lange wurde das Projekt unter Verschluss gehalten, doch nun ist es da: Es handelt sich um große Buchstaben, die an das weltberühmte Hollywood-Zeichen erinnern und als neuer Selfie-Magnet geplant sind. Mit einer Höhe von 120 cm und einer Tiefe von 50 cm laden die stabilen und fotogenen Lettern dazu ein, Grüße aus dem Urlaub oder der Kur auf kreative Weise mit Familie und Freunden zu teilen.



„Wir freuen uns, ein neues Highlight in unserem Ort präsentieren zu können, das nicht nur zum Fotografieren einlädt, sondern auch ein positives Lebensgefühl vermitteln und das Gemeinschaftsgefühl von Gästen und Bürgern stärken soll“, erklärt BPT-Geschäftsführer Björn Daugs.



Die Idee dazu sei im Zusammenhang mit der Erweiterung der neuen Wanderwege entstanden. Danach wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Pyrmont und dem Beirat der BPT die äquivalente Werbewirkung durch sogenanntes Empfehlungsmarketing in den Sozialen Netzwerken errechnet. Schaut man in andere Orte, so wird das sogenannte „Bad Pyrmont Sign“ massiv zur Belebung des Stadtbilds und zur Förderung des nachhaltigen Tourismus beitragen. Außerdem sind damit tolle Wettbewerbe geplant. Durch die Tourismusförderung des Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung für hochprädikatisierte Kurorte, zu denen Bad Pyrmont gehört, konnte dieses Projekt realisiert werden.



Das Team der BPT ist sich sicher, dass die Buchstaben viele leuchtende Augen und schöne Erinnerungen schaffen werden, „die wir dann in der ganzen Welt wiederfinden“, freut sich Regine Köpnick, Prokuristin der BPT, deren Bürofenster direkt hinter dem Bad Pyrmont Sign sind und die so alles im Blick behalten kann. „Schon der Aufbau sorgte für Aufsehen und kurz nach dem letzten Handgriff des Bauhofs wurden die ersten Selfies von Gästen gemacht“, schmunzelt Daugs.

(lifePR) (