Mit Musik, Tanz und Mode ins Jugendstilzeitalter

Vom 10. bis 12. September dreht sich zum 15. Jugendstilfestival, das dieses Jahr in der Trinkkuranlage stattfindet, alles um die „Belle Epoque“. Musik, Tanz, Mode, Ausstellungen, Führungen, Kunsthandwerk und mehr laden dazu ein, sich auf eine Zeitreise um die Jahrhundertwende zu begeben. Der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt rundet das Programm am Festivalwochenende ab.Herzstück des Festivals ist der Restauratoren- und Kunsthandwerkermarkt am Samstag und Sonntag. Wer entlang der Stände flaniert, findet in jedem Fall echte Unikate und besondere Stücke aus oder inspiriert von der Zeit um 1900. Angeboten werden unter anderem Stoffe, Wohnaccessoires, Mode, Schmuck, Glas- und Keramikkunst sowie besondere Papeterie. Die Restauratoren und Restauratorinnen arbeiten vor aller Augen Tapeten, Möbel und Bilder auf. Wer Hilfestellung bei technischen und gestalterischen Fragen sucht, findet hier die richtigen Kontakte.Das Jugendstilfestival bietet viele Hingucker: Im historischen Ambiente der Trinkkuranlage flaniert eine Modegruppe – Damen in edlen Roben von anno dazumal werden am Arm eleganter Herren in Cutaway und Zylinder geführt. Staunende Blicke ernten antike Drahtesel und majestätische Hochräder, die geschickt an den Besuchern vorbeiradeln. Viel Applaus genießen Aufführungen wie der Serpentinentanz und der Skirtdance, die sich seinerzeit großer Beliebtheit erfreuten. Die Trinkkuranlage zum Klingen bringen zudem verschiedene Ensembles mit Musik im „jugendlichen Stil“. Ein Höhepunkt für Kinder ist der Jugendstil-Spielplatz, der mit nostalgischen Spielgeräten und Stoffdruck lockt.Das Jugendstilforum im Badehaus 3 des Sprudelhofs ist während des Festivalwochenendes Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Hier wird aktuell die Ausstellung „Jugendstilkeramik – Tendenzen einer neuen Zeit“ gezeigt. In der begleitenden Dauerausstellung sind unter anderem die historischen Badezellen und der wunderschön restaurierte Schmuckhof zu sehen. Eine weitere Ausstellung gibt es in der Stadtbücherei zu sehen, die ihre Bücherschätze aus der vorletzten Jahrhundertwende zeigt.Im Rahmen des „Tag des offenen Denkmals“ werden am Sonntag, dem 12. September, verschiedene kostenfreie Sonderführungen angeboten. Der Verein Wind- und Wasserkunst nimmt Gäste um 10 Uhr mit auf den historischen Windmühlenturm am Gradierbau IV/V und informiert über die geplante Wiederherstellung des Bauwerks. Um 11 und 13 Uhr führt der Jugendstilverein durch das Badehaus 3 und den Sprudelhof. Eine weitere Führung zu Bad Nauheims Wahrzeichen und der städtischen Jugendstilarchitektur bietet die Führung „Faszination Jugendstil“, die um 15 Uhr an der Tourist Information startet.