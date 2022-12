Warum eine Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff mehr zu bieten hat...

sehr hohe Jobvielfalt an Bord: Hotellerie, Gastronomie, Tourismus, Human Resource Management, Administration und Verwaltung, Sport und Fitness, Wellness und Spa, Ausflugsabteilung, Unterhaltung und Entertainment, Kinderbetreuung, Nautik, Deck Crew und viele weitere mehr

Internationales Arbeitsumfeld auf Grund der Zusammensetzung der Crew und bei manchen Reedereien auch der internationalen Gästestruktur

Vielfalt an Kreuzfahrten: Hochseekreuzfahrten, Flusskreuzfahrten, Expeditionskreuzfahrten, Luxus Kreuzfahrten, Weltumrundungen, Atlantiküberquerungen, Umpositionierungen, Städtereisen, Themenkreuzfahrten und viele andere mehr

weltweite Destinationen und Ziele entdecken - Reisen zu einer Großzahl an Ländern weltweit

Möglichkeit die eigenenen Sprachkenntnisse zu vertiefen, auszubauen und zu erweitern

Geschichtliche Highlights in den verschiedenen Destinationen entdecken und persönlich kennen lernen

einzigartige Sonnenunter- und aufgänge auf dem Meer beobachten

das Meer an sich neu entdecken: ruhig und geschmeidig wie ein See, lange Wellen, kurze Wellen, stürmische See mit Seegang

Natur und Flusslandschaften bei Flusskreuzfahrten in Europa entdecken

attraktive Gehaltspackete bei kostenfreier Unterkunft und Verpflegung

bezahlte An- und Abreise zum Schiff und zurück - organisiert durch den Arbeitgeber

einzigartige Karriere- und Aufstiegschancen durch die Vielzahl an Positionen und kurzen Vertragslängen

Crew Ausflüge die das Erlebnis Kreuzfahrt noch greifbarer machen

gefordert sein, täglich aus der eigenen Komfortzone auszutreten und sein Können und Wissen unter Beweis zu stellen

jeden Tag ein kleines Abenteuer erleben : eigene Landgänge, faszinierende Kulturen, spannende Gäste- und Crewgespräche, internationale Freundschaften

seine Blick auf die Welt schärfen und intensivieren

Persönliche Weiterentwicklung garantiert

Gastronomische Vielfalt an Bord - manche Speisen und Getränke sehen Sie zum ersten Mal

Innovationen zum Umweltschutz und Sustanibility live erleben und selbst ausprobieren

modernste Neubauten in Betrieb nehmen und für die Gäste vorbereiten

Die Kreuzfahrtbranche ist extrem vielseitig und bietet viele Facettten als Arbeitsplatz an.Es ist nicht immer einfach zu sehen oder zu verstehen, wenn man mit der Branche bisher kaum oder wenig Berührungspunkte hatte.Wir haben ein paar gute Gründe für die Arbeit an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesammelt:Die Liste kann noch deutlich erweitert werden.Ab und an, hilft es, Dinge mit anderen Augen zu sehen, um seine eigene Welt und Weltsicht besser zu verstehen.Wenn Sie auch die Chance nutzen möchten, und eine Karriere an Bord anstreben, unterstützen wir Sie gern mit weiteren Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten an Bord.Kontaktieren Sie uns gern für weitere Informationen via Mail an stefan.liebig@backup-jobs.com oder schauen Sie auf unserer Karriereseite vorbei unter https://www.backup-jobs.com/... #kreuzfahrt #gutegründe #job #arbeitanbord