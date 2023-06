Madeira - zum ersten Mal Landgang im Job an Bord

" Stefan Liebig, Inhaber backup jobs agency.Besonders am Arbeiten an Bord ist das Reisen zu verschiedenen Destinationen weltweit, wobei die Chance besteht, in seinem Beruf weiter zu arbeiten und seine Karriere fortzusetzten. Der erste Schritt dabei ist immer am schwersten - man muss die Angst vor dem Scheitern überwinden, wenn man etwas Neues beginnt.Die Kreuzfahrtindustrie hat sich nach dem Tiefpunkt der Covid-Pandemie deutlich erholt. Insbesondere der deutsche Kreuzfahrtmarkt erreicht als größter Kreuzfahrtmarkt in Europa eine neue Stärke. Mehr als 1,876 Millionen Menschen aus Deutschland haben laut aktuellen CLIA-Zahlen im Jahr 2022 einen Kreuzfahrturlaub gemacht.Es ist daher keine Überraschung, dass die Nachfrage nach deutschsprachigem Personal steigt. Verschiedene Kreuzfahrtgesellschaften suchen derzeit Mitarbeiterm m/w/d mit guten Deutschkenntnissen für zahlreiche Positionen an Bord. Interessenten m/w/d können wählen zwischen Internationalen Host, über Butler, Chef de Partie, Executive Chef, Animationspersonal, Bike Guide, Guest Service Agent, Kellner, Weinkellner, Bar Tender und vielen weiteren Positionen. Als Agentur kann backup jobs agency interessierten Kandidaten m/w/d helfen, die richtige Wahl zu treffen. Zudem erhalten Bewerber m/w/d direkte Informationen über die verschiedenen Besonderheiten der verschiedenen Kreuzfahrtgesellschaften. Die Agentu backup jobs agency hat Korporationen mit den Unternehmen sea chefs für TUI Cruises und Hapag Lloyd Kreuzfahrten, MSC Kreuzfahrten, Cunard und Costa Cruises.informiert Stefan Liebig.Interessenten m/w/d für einen Job an Bord können sich direkt an den Geschäftsführer wenden per Mail an stefan.liebig@backup-jobs.com oder sich über die aktuellen Angebote auf der Karriereseite https://www.backup-jobs.com/de bewerben.Vorrangig werden derzeit deutschsprachige Bewerber m/w/d gesucht und die Einstiegschancen waren selten so gut wir aktuell.#Kreuzfahrt #Branche #Job #workingonboard