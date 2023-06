Kalimera - Willkommen zum Auslandsjahr in Griechenland

Mediterranes Klima

Sonnengarantie

Geschichte zum Anfassen

Einzigartiges griechisches Lebensgefühl

Preiswerte Lebenshaltungskosten

Griechischer Wein und Tavernen

Nur 3 Flugstunden von Deutschland

Beste Badestrände im ganzen Land

Mittelmeer und einzigarte Inselwelt

Europäische Union und Euro als lokale Währung

Vielfalt an Landschaften zwischen Bergen und Meer

Köstliche und exzellente mediterrane Küche

Bewältigung eingehender Anrufe und Kundendienstanfragen per Telefon und E-Mail

Bereitstellung von genauen, gültigen und vollständigen Informationen

Erkennen und Bewerten der Kundenbedürfnisse, um Zufriedenheit zu erreichen

Aufzeichnungen über Kundeninteraktionen führen, Kundenkonten bearbeiten und Dokumente abheften

die Extrameile gehen, um Kunden zu engagieren

Deutsch als Muttersprache/nahe Muttersprache

Englischkenntnisse auf B2-Niveau

Gute Fähigkeiten im Umgang mit Telefonkontakten und aktives Zuhören

Multitasking-Fähigkeit, Prioritätensetzung und effektives Zeitmanagement

Außergewöhnliche Problemlösungsfähigkeiten und die Fähigkeit, auf unterschiedliche Charaktere einzugehen

Anpassungsfähigkeit und Teamgeist

KALIMERA - Willkommen in Griechenland!Deine Ausbildung oder Studium ist fast geschafft - und jetzt bist Du bereit erst einmal ins Ausland zu reisen, bevor es in Deiner Karriere so richtig los geht?!Nutze Deine Zeit sinnvoll und bringe Deine Kommunikationskenntnisse in einen Job mit ein, in welchem Du täglich mit deutschsprachigen Anfragen im Kundenservice renommierter Unternehmen arbeitest. Und dass an einem Ort Deiner Wahl in Griechenland!Warum solltest Du Griechenland für Dein Auslandsjahr wählen?Dabei kannst Du selbst entscheiden, von wo aus in Griechenland Du arbeiten möchtest - ob im Zentrum von Athen, an einer der zahlreichen Küsten oder auch auf einer Insel!Du wirst selbstverständlich umfassend in Deine Aufgabe eingearbeitet, bekommst Dein Flugticket bezahlt und eine Hotelunterkunft für die erste Zeit vor Ort gestellt. Dein Gehalt wird Dir 14 mal im Jahr gezahlt und Du genießt flexible Arbeitszeiten in einem internationalen Team. Remote Office Arbeit ist in ganz Griechenland möglich!In Deiner Freizeit kannst Du Griechenland erkunden, an einem der zahlreichen Strände mit neuen Freunden relaxen, Kulturelle Highlights entdecken, die kulinarische Vielfalt der Griechischen Küche täglich erfahren und vieles weitere mehr.Zu Deinem zukünftigen Aufgabengebiet gehört unter anderem:Das wird von Dir erwartet:Neugierig geworden - kontaktiere uns gern für weitere Informationen zu dieser Gelegenheit - gern beraten wir Dich umfangreich!Nutze für eine erste Kontaktaufnahmen unsere kostenfreie online Registrierung Worauf wartest Du noch - der Sommer steht schon in den Startlöchern!