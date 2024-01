IHOCA Tourismus Job Messe - 18.01.2024 - Bratislava

18. Januar 2024

10:00 - 14:00 Uhr

Erleben Sie die IHOCA Tourismus Job Messe in Bratislava und entdecken Sie Ihre neuen beruflichen Möglichkeiten in der Tourismusbranche!Bei der IHOCA Tourismus Job Messe treffen Sie auf 15 führende Unternehmen aus der Fluss- und Hochseekreuzfahrt, Tourismusbranche, Yachting, Hotels- und Resorts sowie Cateringbranche.Unter anderem mit dabei sind Viking Cruises, A-ROSA Reederei, MSC Kreuzfahrten, Leonardo Hotels, Robinson Club, Scenic Cruises, sea chefs Cruises, TUI Kreuzfahrten, Hapag Lloyd Kreuzfahrten, DO & CO Catering AG, Grand Circle Cruise Line, Costa Kreuzfahrten, Sani IKOS Resorts Griechenland, Uniworld Boutique River Cruise Collection, Scylla AG, River Advice, Viking Maritime.Die Unternehmen bieten mehr als 1000 Job- und Karrierechancen in ganz Europa.Sie haben die Möglichkeit, sich direkt bei den Unternehmen zu bewerben und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. "Ein persönlicher Kontakt mit einem Recruiter öffnet stets bessers Chancen als ein virtueller Kontakt", informiert Stefan Liebig, Veranstalter der Messe. "Deshalb freuen wir uns, dass so viele Unternehmen an der Messe teilnehmen und sich den Besuchern vorstellen."Zusätzlich zu den Jobangeboten gibt es spannende Firmenpräsentationen und ein informatives Rahmenprogramm.Die IHOCA Tourismus Job Messe ist die ideale Gelegenheit, um Ihre beruflichen Ziele zu erreichen! Die Karrierechancen sind sehr vielseitig und reichen von klassichen Hotel- und Restaurantpositionen über Managementpositionen bis hin zu nautischen und Deckpositionen, Animation und Entertainment, Fotografie und Yacht Jobs.Park Inn by Radisson Hotel DanubeRybné námestie 1811 02 Bratislava - SlowakeiDer Eintritt zur Messe ist für alle Besucher*innen kostenfrei. Interessent*innen können sich hier registrieren: IHOCA Tourismus Job Messe