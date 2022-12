Flusskreuzfahrten boomen wieder! Super Chancen für junge Leute, Intressenten können sich jetzt bewerben

Mit dem aktuellen Kandidatenmarkt haben sich die Bedingungen für die Crew massive verbessert und die Reedereien bieten attraktive Konditionen an:.. von Freitagen jede Woche an Bord der Schiffe, über regelmäßig bezahlt Urlaubstage von 6-10 Tagen pro Monat, attraktive Nettogehälter, Arbeitsverträge ausgestellt in der Schweiz oder in Frankreich, je nach Fahrtgebiet, kostenfreie Unterkunft und Verpflegung an Bord, bezahlte An- und Abreise zu den Schiffen, spannende Weiterbildungschancen und internationalen Karrierechancen an Bord und vieles mehr!Aktuell organisiert die Agentur backup jobs Interviews und suchen aktiv Kandidaten für alle Positionen an Bord. Unter anderem können sich Kandidaten m/w/d für folgende Positionen bewerben – für alle Position gilt gleichwertig m/w/dAssistant Hotel ManagerFront Officer Manager/ PurserRezeptionistNight AuditKellnerBarkeeperBarkellnerBar ChefKabinenstewardWäschereimitarbeiterSous ChefChef de PartieDemi Chef de PartieCommis de CuisineAbwäscherBike Guide/ Massage TherapistAusflugsexperteAdventure HostMasseurMitarbeiter Beauty und MassageAktuell organisiert die Agentur unter anderem folgende Events zusammen mit unseren Partnerunternehmen: Online Interviews mit Viking Cruises – dem führenden Flusskreuzfahrtunternehmen der Welt21.12.2022, 04.01.2023, 18.01.2023Online Interviews mit River Advice – führendes Managementunternehmen für mehr als 100 Flusskreuzfahrtschiffe24.01.2023Online Interviews mit Scylla und Edelweiss Gastronach Vereinbarung individuellKarrieretag an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes der A-ROSA Reederei in Bratislava30.12.2022