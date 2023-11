A-ROSA Reederei lädt ein: Karrieretag an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffs in Bratislava am 20.12.2023

Datum: 20. Dezember 2023

20. Dezember 2023 Ort: A-ROSA Flusskreuzfahrtschiff (genauer Standort wird bei Anmeldung mitgeteilt)

A-ROSA Flusskreuzfahrtschiff (genauer Standort wird bei Anmeldung mitgeteilt) Anmeldung: Bitte senden Sie eine E-Mail an stefan.liebig@backup-jobs.com mit Ihrem Namen, Kontaktdaten und der gewünschten Position.

Die A-ROSA Reederei öffnet am 20. Dezember 2023 die Türen ihres Flusskreuzfahrtschiffs für einen exklusiven Karrieretag in Bratislava in Zusammenarbeit mit backup jobs agency aus der Slowakei. Interessierte haben die einzigartige Gelegenheit, nicht nur das Flair eines Flusskreuzfahrtschiffs hautnah zu erleben, sondern auch ihre potenziellen zukünftigen Arbeitsplätze zu erkunden.Die Veranstaltung bietet allen Besuchern die Möglichkeit, sich umfassend über die vielfältigen Berufschancen bei A-ROSA für die kommende Saison 2024 zu informieren. Egal ob an der Rezeption, in der Küche, im Restaurant, im Spa- und Ausflugsbereich oder im Management – es gibt zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten für engagierte und qualifizierte Fach- und Führungskräfte.Um eine reibungslose Organisation sicherzustellen, wird interessierten Teilnehmern empfohlen, sich im Voraus per E-Mail unter stefan.liebig@backup-jobs.com anzumelden. Die Anmeldung sollte folgende Informationen enthalten: Name, Kontaktdaten und gewünschte Position.Die A-ROSA Reederei und backup jobs agency freuen sich darauf, engagierte und motivierte Talente persönlich an Bord begrüßen zu dürfen. Diese Veranstaltung bietet die ideale Plattform, um sich in entspannter Atmosphäre über die Karrieremöglichkeiten in der aufregenden Welt der Flusskreuzfahrt zu informieren und direkt für eine Position in der kommenden Saison zu bewerben.Die Veranstaltung wird unter Einhaltung aller geltenden Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen stattfinden.#arosa #job #fluss #kreuzfahrt #bratislava #slowakei