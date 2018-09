Neue Software-Lösung für die Lebensmittelindustrie

Der Behr’s Verlag erweitert sein Produktportfolio um das neue Software-Produkt QM4FOOD. Die Lösung ist speziell für die Lebensmittelbranche entwickelt worden. Es erleichtert die durchgängige Bearbeitung und Nachverfolgung von Aufgaben und Audits. Produktentwickler Stephan Fleischer zum Hintergrund der neuen Behr’s-Software:



Bei der stetig zunehmenden Anzahl an Aufgaben, die durch interne- und externe Audits und dem Unternehmens-Alltag entstehen, wird es in der Praxis schnell schwierig den Überblick zu behalten. Dazu kommt, dass Aufgaben im Unternehmen verteilt und von weiteren Verantwortlichen abgearbeitet werden müssen Hier unterstützt QM4FOOD.Der Nutzer schafft Struktur im Aufgaben-Dschungel, klare Abläufe, Transparenz für alle und letztendlich bessere Ergebnisse in der Umset-zung. Zudem erleichtert das Tool die Durchführung von internen IFS-, BRC-,FSSC- und externen Audits – die daraus entstehenden Aufgaben können gleich in QM4FOOD weiterbearbeitet und gesteuert werden.



Darüber hinaus bietet das Tool die Möglichkeit, völlig frei - individuelle Aufgaben, Audits oder Checklisten anzulegen und diese einfach zu managen.

QM4FOOD steht zusammengefasst für ein effizientes Aufgaben- und Auditma-nagement. Es bringt dem Nutzer Sicherheit in der Umsetzung und schafft zudem zeitliche Freiräume.



Die Leistungen:



• Interne IFS-, BRC- und FSSC-Audits anlegen, durchführen und sicher dokumentieren

• Fragelisten mit Musteraufgaben zu IFS, BRC und FSSC zur Unterstützung bei der Umsetzung der Anforderungen

• Eigene spezifische Aufgaben individuell anlegen und bearbeiten

• Eigene Checklisten für externe Audits erstellen und im System verwalten

• Aufgaben per E-Mail an Verantwortliche zur Bearbeitung weiterleiten



Der Einstieg in das Tool soll schnell und einfach sein, zur Unterstützung bietet der Verlag einen erweiterten Support für alle QM4FOOD-Kunden an.



Weitere Informationen und Zugang zum Testen erhalten Sie unter 040 / 227008-0 oder qm4food@behrs.de.



Angaben zum Software-Produkt:

Jahreslizenz (inkl. jährlichem Aktualitätscheck und inhaltlicher Updates)

Als Cloud- oder Intranet-Version verfügbar

Lizenzgebühr gestaffelt nach Anzahl der Nutzer.

