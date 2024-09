TUM-Forscher Lienkamp zum Autonomen Fahren: Waymo kaum einzuholen

Auch der Automobilexperte Prof. Markus Lienkamp von der TU München sagte auf dem auto motor und sport Kongress in der Allianz Arena in München die Lage der deutschen Autoindustrie kritisch. In Sachen Autonomes Fahren sieht Lienkamp die deutschen Autohersteller hintendran. Die hiesigen Hersteller hätten sich zu sehr auf die Technik für Level 2 und 3 und Assistenzsysteme konzentriert, während andere Unternehmen wie Google hohe Summen in die Technik für das Autonome Fahren nach Level 5 investiert haben. „Unsere Hersteller haben nicht die Mittel in die Hand genommen, um Autonomes Fahren zu entwickeln. Es reicht nicht zu glauben, verschiedene Assistenten zusammen zu schalten, und dann könne man autonom fahren“, sagte Lienkamp, Leiter des Lehrstuhls für Fahrzeugtechnik an der TU München. Inzwischen sei die Google-Tochter Waymo weltweit führend und kaum noch einzuholen. Erst Ende Juli hatte Google dem Unternehmen weitere fünf Milliarden Euro zugesagt.

