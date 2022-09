Mercedes-Vorstand Schäfer: Level 3 führen wir 2023 in den USA ein

Technik kurz vor der Genehmigung – Acht Batteriefabriken bis 2030

Mercedes-Entwicklungsvorstand Markus Schäfer erwartet Anfang nächstes Jahres die Genehmigung der autonomen Fahrtechnik nach Level 3 für die USA. „Wir verhandeln gerade mit den US-Behörden und hoffen, etwa Anfang nächsten Jahres Level 3 anbieten zu können. Das wird ein großer Schritt sein“, sagte Schäfer am Donnerstag auf dem auto-motor-und-sport-Kongress in Stuttgart. Der Konzern setze klar auf die Elektromobilität: Ende des Jahres produziere Mercedes bereit neun verschiedene Elektromodelle. Durch die Einführung neuer Elektroplattformen wie der MMA-Plattform 2024 werde Mercedes auch die Leistungsfähigkeit des Antriebsstrangs steigern. So werde mit der MMA-Plattform die vorgestellte Technologie der Studie Vision EQXX in Serie gehen. Das bedeute höhere Reichweite, deutlich verkürztes Hochleistungsladen uns eine höhere Energieeffizienz des Antriebsstrangs.



Um den Bedarf an Batteriezellen zu decken, baut Mercedes bis 2030 mit Partnern acht Batteriezellfabriken mit einer Kapazität von mehr als 200 Gigawattstunden auf. Die Zellproduktion in den USA werde 2025 beginnen, zusammen mit dem chinesischen Zellhersteller CATL erweitert Mercedes die Kapazität der Zellproduktion in Ungarn. Das seien Meilensteine für den Ausbau der Elektromobilität für Mercedes, so Schäfer.