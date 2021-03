McKinsey: Nach Corona wird Carsharing wieder zulegen

Das stark unter der Coronakrise leidende Carsharinggeschäft wird nach Corona wieder zurückkommen, glaubt die Unternehmensberatung McKinsey. „Carsharing leidet aktuell am stärksten unter der Corona-Situation. Die Menschen haben den Vorteil des privaten, rein individuell genutzten Autos neu entdeckt“, beschreibt Andreas Tschiesner, Senior Partner für die Automobilberatung bei McKinsey, gegenüber der Zeitschrift. „Ich halte das aber nur für eine vorübergehende Schwäche. In Städten bleibt der Trend erhalten, die verschiedensten Mobilitätslösungen zu nutzen“, so Tschiesner.Skeptischer ist da allerdings Rinspeed-Gründer und CEO Frank M. Rinderknecht, der mit Logistikkonzepten wie dem elektrisch angetriebenen CitySnap als mobile Packstation den Lieferverkehr in Städten reduzieren will. „Das Geschäft mit Carsharing ist aktuell mühselig. Aber das war es in der Vergangenheit auch schon – viel mehr Visionäres und vollmundige Worte als tatsächliche Kundenakzeptanz.“ Aber trotz Corona gebe es einen Trend zu neuen Mobilitätskonzepten und Beförderungsalternativen.MOOVE ist eine Submarke des erfolgreichen Automagazins auto motor und sport und erscheint viermal im Jahr. Das Magazin berichtet über alle Bereiche der Mobilität und beschäftigt sich mit der künftigen Rolle des Autos als Teil der Mobilitätskette. MOOVE begleitet diese Transformation. Die Redaktion blickt hinter die Kulissen der Entwicklungslabors, redet mit den einflussreichen Gestaltern der Mobilität von Morgen und weckt Vertrauen für Vernetzung, autonomes Fahren und Dienstleistungen rund um die Mobilität.