HUK: Dank KI zahlen Fahranfänger weniger

Der Autoversicherer HUK will auch Fahranfängern schneller günstigere Tarife in der Kfz-Versicherung ermöglichen, wenn sie bereit sind, ihr Fahrverhalten durch Künstliche Intelligenz analysieren zu lassen. „Wenn ich neben einem Fahranfänger sitze, kann ich nach zehn Minuten einschätzen, ob er ein sicherer Fahrer ist. Künstliche Intelligenz kann das auch“, sagte Thomas Körzdörfer, Chef des Bereichs Data Analytics bei der HUK, am Dienstag auf dem auto motor und sport Kongress in der Allianz Arena in München. Ein Schadenfreiheitsrabatt baue sich dagegen erst nach Jahrzehnten auf. Wenn Fahranfänger einen Telematiktarif zulassen, der das Fahrverhalten per KI auswertet, werde man bei sicherem Fahrstil schon nach kurzer Zeit die Tarife rabattieren.



Aktuell verfügt die HUK über 590.000 Verträge mit Telematik-Tarif, die entsprechend erfassten Fahrzeuge umrunden täglich 337 mal die Erde. Das entspricht täglich rund 15 Millionen erfassten Kilometern. Damit kann die Versicherung inzwischen die gefährlichsten Straßen für ganz Deutschland definieren.



Aufgrund der Datenmenge könne die HUK inzwischen auch besser auswerten, ob eine starke Beschleunigung sinnvoll und ungefährlich ist wie beispielsweise beim Auffahren auf eine Autobahn. Auch hohe Querbeschleunigungen, wie sie beim Durchfahren eines Kreisverkehrs auftreten, könne man inzwischen unterscheiden von gefährlichen Querbeschleunigungen in engen Kurven von Landstraßen.









