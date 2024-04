Golf Variant patzt im Dauertest: Schlechtestes Ergebnis seit 24 Jahren

Die 8. Generation des VW Golf patzt im 100.000-Kilometer-Dauertest der Zeitschrift auto motor und sport: Die Variant-Version des Golf aus dem Baujahr 2021 mit Dieselantrieb verzeichnete so viele ungeplante Werkstattbesuche und Mängel wie kein Kompaktmodell in den vergangenen 24 Jahren zuvor. Das Auto, das 2021 rund 55.000 Euro kostete, überzeugt zwar mit seinen Fahrleistungen und gutem Federungskomfort sowie großzügigem Platzangebot sowie solider Verarbeitung. Allerdings gab vor allem die Bedienung via unbeleuchteter Slider und trägem Touchscreen Anlass zur Kritik. Zudem war der Golf VIII Variant Alltrack mit 2.0-Liter-Turbodiesel häufig Gast in der Werkstatt: Fünfmal musste der Golf außerplanmäßig zur Reparatur, hinzu kamen drei reguläre Inspektionen sowie diverse Software-Updates. Die gravierendsten Ausfälle: Alle vier Bremsscheiben und Bremsbeläge waren schon nach rund 52.000 Kilometern verschlissen und mussten komplett erneuert werden. Das Lenkrad wurde ausgetauscht, weil es laufend Fehlfunktionen und Fehlermeldungen des Infotainmentsystems auslöste.



Die weiteren Mängel waren zahlreich: Die Palette reicht von plötzlich ohrenbetäubendem Lärm aus den Lautsprechern, einer grundlos auslösenden Alarmanlage sowie dem Ausfall von Klimaanlage und Heizung über lange Boot-Prozesse bis zu ständigen Abstürzen des Infotainment-Systems, zeitweise ohne Rehabilitation nach dem Neustart. Zudem mussten laufend Update-Session Over the Air und in der Werkstatt absolviert werden. Bei den drei regulären Inspektionen lagen die Kosten inklusive Material zwischen moderaten 488 und eher happigen 942 Euro.



Das Ergebnis: Der Golf der 8. Generation rangiert mit 9,5 Mängelpunkten auf Rang 10, das davor platzierte Modell kommt mit großem Abstand nur auf 2,5 Mängelpunkte und ist, kurioserweise, ebenfalls ein VW Golf Variant 2.0 TDI – allerdings aus dem Jahr 2016. Der damalige Golf stammt noch aus der Ära von Martin Winterkorn, der Golf VIII erschien unter der Verantwortung des inzwischen geschassten VW-Chefs Herbert Diess. Wie desaströs das Ergebnis ist, zeigt die komplette Rangliste im Kompaktsegment: Der aktuelle Golf wird noch vom Dacia Sandero Stepway TCe 90 übertroffen, der nicht einmal ein Drittel des Anschaffungspreises (16.040 Euro) kostet.



Redakteur: Clemens Hirschfeld

