Bentley-Chef: Keine kurzfristige Rückkehr in den Motorsport

Bentley wird nicht kurzfristig in den Motorsport zurückkehren. Nach ihrem Ausstieg Ende 2020 müsse die britische Luxusmarke erst den Umstieg auf die Elektromobilität finanzieren, sagte der neue Bentley-Chef Frank-Steffen Walliser der Zeitschrift auto motor und sport. „Als CEO sieht man das Thema doch etwas anders, als das als Motorsport-Chef der Fall ist. Würde das zur Marke passen? Ja! Haben wir da eine Tradition? Ja! Und ich glaube, man wüsste auch schnell, wo man hinwollte: nach Le Mans“, so Walliser.



Aktuell sieht der neue Unternehmenschef aber nicht die Möglichkeit, einen Wiedereinstieg zu finanzieren. „Das muss vom Timing und der Finanzierung passen. Aktuell liegt unser Fokus auf der Produktentwicklung. Die Transformation dort hinzubekommen und zu finanzieren, ist derzeit die Hauptaufgabe.“ In den nächsten Jahren finanziert Bentley die Umstellung seiner Straßenmodelle mit Hybridantrieb, auch ein Modell mit reinem Elektroantrieb ist in der Entwicklung. „Wenn wir das mal im Griff haben, sehen wir weiter.“ Dann sei auch Motorsport wieder denkbar. Walliser: „Jedenfalls schließe ich das nicht für alle Zeiten aus.“

