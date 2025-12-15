Kontakt
Technologiesektor bleibt von Innovationen geprägt - »Gefragtester Fonds« November 2025: DNB Fund - Technology A (LU0302296495)

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.

Im vergangenen Monat erreichte der DNB Fund - Technology A (LU0302296495) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« November 2025. Die anhaltende Dynamik im globalen Technologiesektor, geprägt durch Fortschritte in Künstlicher Intelligenz, Cloud-Architekturen und Halbleiterentwicklung, hat das Anlegerinteresse zuletzt deutlich verstärkt. Viele Investoren suchen verstärkt nach Strategien, die von Innovationszyklen profitieren und zugleich langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Dieser Trend spiegelt sich klar in den Mittelzuflüssen wider und schafft eine passende Ausgangslage für einen Fonds, der den Fokus konsequent auf technologische Marktführer legt.

Der DNB Fund - Technology A profitierte im November von der anhaltenden Dynamik im Technologiesektor. Auch wenn der Fonds im Monatsverlauf leicht korrigierte, zeigt die Entwicklung seit Jahresbeginn ein Plus von 21,69 Prozent. Auf längere Sicht liegt die Wertentwicklung bei 113,39 Prozent über drei Jahre, 138,93 Prozent über fünf Jahre und 430,28 Prozent über zehn Jahre. Seit Auflage beträgt der Zuwachs insgesamt 1.523,10 Prozent (Stand: 12.12.2025).

Der DNB Fund - Technology A investiert überwiegend in globale Technologietreiber, deren Produkte und Dienstleistungen zentrale Bausteine digitaler Geschäftsmodelle darstellen. Mit einem Aktienanteil von 98,47 Prozent ist der Fonds nahezu vollständig im Markt investiert. Die Titelauswahl konzentriert sich auf Unternehmen, die durch starke Marktpositionen, nachhaltige Ertragsmodelle und hohe Innovationskraft überzeugen. Zu den größten Positionen zählen Microsoft (9,16 Prozent), Alphabet (7,37 Prozent), NVIDIA (5,49 Prozent) und Amazon (5,18 Prozent), allesamt Schlüsselakteure in Bereichen wie KI-Entwicklung, Cloud-Plattformen und digitaler Infrastruktur.

Die Branchenverteilung unterstreicht die klare technologische Ausrichtung: Informationstechnologie und Telekommunikation dominieren mit 76,91 Prozent, ergänzt durch Konsumgüter (11,55 Prozent) und Finanzwerte (6,64 Prozent). Auch regional zeigt der Fonds einen deutlichen Schwerpunkt. Die USA stellen mit 63,83 Prozent den größten Anteil, gefolgt von Schweden, Finnland, den Niederlanden und Deutschland. Diese geografische Allokation spiegelt das globale Innovationszentrum des Technologiesektors wider und ermöglicht eine breite Streuung innerhalb wachstumsstarker Märkte.

Bei Banken und Sparkassen fällt beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der DNB Fund - Technology A, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. "Wir sehen aktuell eine deutliche Verschiebung hin zu Strategien, die auf technologische Innovationen setzen und langfristige Wachstumspotenziale adressieren", erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. "Der DNB Fund - Technology A zeigt eindrucksvoll, wie ein konsequent ausgerichteter Technologiefonds auch über längere Marktzyklen hinweg stabile Strukturen und starke Ergebnisse liefern kann."

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im November 2025 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
  1. DNB Fund - Technology A
    Aktienfonds, der weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind.
    ISIN LU0302296495
  2. M&G (Lux) European Strategic Value Fund A
    Aktienfonds, der primär in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
    ISIN LU1670707527
  3. GlobalPortfolioOne (R)
    Mischfonds, der weltweit sehr aktienlastig investiert.
    ISIN AT0000A2B4T3

