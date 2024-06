Rückzahlungen für AVL Kunden

Im Mai 2024 fand zum 17. Mal die Provisionserstattung für Riester- und Rürup-Sparer statt, deren Fondssparplan über AVL vermittelt wurde. Tausende AVL Kunden erhielten die Abschluss- und Vertriebskosten des Jahres 2023 für ihre DWS RiesterRente Premium, DWS BasisRente Premium oder DWS BasisRente Komfort zurück.



Seit 2016 profitieren AVL Kunden bei der DWS TopRente von einem steuerfreien Direktrabatt. Diese Änderung wurde automatisch für alle Kunden umgesetzt, wodurch der gesamte Anlagebetrag sofort und ohne Abzüge in Fondsanteile investiert wird.



Alle 65.000 AVL Kunden profitieren zudem von der Maximal-Rabatt-Garantie, die sowohl beim Fondskauf als auch bei Riester- und Rürup-Fondssparplänen gilt. AVL garantiert, dass jeder Anleger einen Rabatt in Höhe der Abschlussprovision erhält, die AVL selbst erhält.



Jährlicher Cashback seit 2008



Seit 2008 gibt es jährliche Cashback-Auszahlungen. Damals war AVL der erste und einzige unabhängige Vermittler, der die vollständige Weitergabe der Abschlussprovisionen für den Abschluss einer DWS RiesterRente Premium an seine Kunden gewährleistete. Bis heute summieren sich die Ausschüttungen auf über 8 Millionen Euro.



Seit Herbst 2021 können keine neuen DWS Riester-Produkte mehr abgeschlossen werden. Ein Vermittlerwechsel zu AVL mit einem bestehenden DWS Riester-Produkt sowie Übertragungen in bestehende DWS Riester-Produkte sind jedoch weiterhin möglich.



Für alle, die eine staatlich geförderte Altersvorsorge anstreben, ist die DWS BasisRente Komfort eine attraktive Option. Dieser Rürup-Fondssparplan bietet günstige Konditionen und ein individuell anpassbares Fondsportfolio.

