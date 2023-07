Online-Plattformen, E-Commerce und Cloud-Services: »Gefragtester Fonds« Juni 2023: BIT Global Internet Leaders 30 R-I (DE000A2N8127)

BIT Global Internet Leaders 30 R-I

Aktienfonds, der gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien investiert.

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der BIT Global Internet Leaders 30 R-I (DE000A2N8127) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Juni 2023. Die Informationstechnologie und Telekommunikation spielen eine immer wichtigere Rolle in unserer vernetzten Welt. Unternehmen in diesem Sektor sind maßgeblich an der Entwicklung und Bereitstellung von digitalen Lösungen beteiligt, die unsere Kommunikation, den Zugang zu Informationen und die Effizienz von Geschäftsprozessen revolutionieren.Der BIT Global Internet Leaders 30 R-I gehört zu den Fonds, die in führende Unternehmen der globalen Internetbranche investieren. Er konzentriert sich auf Unternehmen, die innovative Technologien, Plattformen und Dienstleistungen im Bereich des Internets anbieten. Durch Investitionen in Unternehmen wie Online-Plattformen, E-Commerce-Unternehmen und Anbieter von Cloud-Services profitiert der Fonds von den Wachstumschancen, die die digitale Transformation mit sich bringt. Der BIT Global Internet Leaders 30 R-I ermöglicht Anlegern somit die Beteiligung am Erfolg und der Entwicklung des globalen Internetsektors.Im bisherigen Verlauf des Jahres hat der BIT Global Internet Leaders 30 R-I eine bemerkenswerte Wertentwicklung von 57,55 Prozent verzeichnet. Dies spiegelt die Stärke und das Wachstumspotenzial des globalen Internetsektors wider. Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, profitieren von der steigenden Nachfrage nach digitalen Lösungen, dem zunehmenden Online-Konsumverhalten und der fortlaufenden technologischen Innovation. Angesichts der anhaltenden Digitalisierung und des breiten Einsatzes von Technologien wie künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing werden die Zukunftsaussichten für den BIT Global Internet Leaders 30 R-I als vielversprechend angesehen.Das Fondsvermögen ist momentan zu 99,80 Prozent in Aktien sowie zu 0,20 Prozent in Barmittel und sonstige Vermögenswerte investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 63,47 Prozent in den USA angelegt. Die Top-Branchen des BIT Global Internet Leaders 30 R-I sind mit 30,53 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 22,55 Prozent Internet e-commerce und 17,07 Prozent Finanzen.Der BIT Global Internet Leaders 30 R-I kann mit einem Ausgabeaufschlag von 3 Prozent bei Banken und Sparkassen erworben werden. AVL Finanzvermittlung bietet diesen sowie über 23.700 weitere Fonds mit 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag an. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Dies haben wir in diesem Jahr erneut mit dem Gewinn des BankingCheck Awards in der Kategorie ‚Bester Vermittler – Fonds‘ bewiesen. AVL erhielt diese Auszeichnung damit das sechste Jahr in Folge.“Mehr Infos zum BIT Global Internet Leaders 30 R-I Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Juni 2023 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.