Investorenliebling mit starkem Jahresstart - »Gefragtester Fonds« Januar 2025: BIT Global Technology Leaders R-II (DE000A3DV756)

BIT Global Technology Leaders R-II

Aktienfonds, der gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien investiert.

ISIN DE000A3DV756 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A

Aktienfonds, der in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

ISIN LU0205439572 GlobalPortfolioOne (R)

Mischfonds, der weltweit aktienlastig investiert und darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nutzen.

ISIN AT0000A2B4T3

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der BIT Global Technology Leaders R-II (DE000A3DV756) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Januar 2025. Technologiefonds bieten 2025 ein vielversprechendes Potenzial, da Innovationen in Künstlicher Intelligenz, erneuerbaren Energien und Halbleitertechnologien rasant voranschreiten. Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, profitieren von steigender Nachfrage und staatlicher Förderung. Besonders im Zuge der digitalen Transformation und Automatisierung ergeben sich neue Marktchancen. Zudem treiben geopolitische Entwicklungen Investitionen in strategisch wichtige Technologien voran. Während Risiken bestehen, könnten Technologiefonds langfristig von veränderten Entwicklungen profitieren und Anlegern Zugang zu wachstumsstarken Zukunftsbranchen bieten.Der BIT Global Technology Leaders R-II investiert gezielt in Unternehmen aus dem Technologie- und Internetsektor, die über ein hohes langfristiges Wachstumspotenzial verfügen. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die von der zunehmenden Digitalisierung und den strukturellen Veränderungen der globalen Wirtschaft profitieren. Das Fondsmanagement wählt Aktien anhand eines strukturierten Research-Prozesses aus, der sich auf Datenanalysen, Unternehmensberichte sowie makroökonomische Trends stützt. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien investiert, während taktische Anpassungen genutzt werden, um kurzfristige Marktchancen wahrzunehmen. Der Fonds orientiert sich nicht an einem festen Vergleichsindex und strebt eine unabhängige Wertentwicklung an.Der BIT Global Technology Leaders R-II wurde am 15. August 2023 aufgelegt und hat seitdem eine Wertsteigerung von 104,61 Prozent erzielt. Allein in diesem Jahr verzeichnete der Fonds einen Zuwachs von 17,10 Prozent (Stand 17.02.2025).Das Fondsvermögen ist momentan zu 97,50 Prozent in Aktien sowie zu 2,50 Prozent in liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 58,11 Prozent in den USA angelegt. Die Top-Branchen des BIT Global Technology Leaders R-II sind mit 32,76 Prozent Finanzen, 24,96 Prozent Internet e-commerce und 11,90 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation.Bei Banken und Sparkassen kann der BIT Global Technology Leaders R-II mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00 Prozent erworben werden. Über AVL Finanzvermittlung hingegen können Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag erworben werden, was eine erhebliche Kostenersparnis bedeutet. Zusätzlich überzeugt AVL durch transparente Kostenstrukturen und ein breites Angebot von über 23.800 Fonds. „Unser Ziel ist es, Anlegern einfache und kostengünstige Lösungen für den Fondskauf anzubieten“, erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. Anleger profitieren dabei nicht nur von niedrigen Kosten, sondern auch von der mehrfach ausgezeichneten Kundenzufriedenheit, wie etwa durch den BankingCheck Award, den AVL seit mehreren Jahren in der Kategorie „Vermittler | Fonds“ gewinnen konnte. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Servicequalität und den kundenorientierten Ansatz des Unternehmens.Mehr Infos zum BIT Global Technology Leaders R-II Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Januar 2025 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.