Investment in renommierte Unternehmen - »Gefragtester Fonds« Oktober 2024: AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736)

AMUNDI TOP WORLD Aktienfonds, der weltweit in renommierte Unternehmen investiert, die über einen internationalen Markennamen verfügen und gegenwärtig Marktführer in ihrem Segment sind oder dies anstreben.

ISIN DE0009779736 DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Mischfonds, der weltweit hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere investiert.

ISIN DE0008490673 DJE - Zins & Dividende PA Mischfonds, der mindestens die Hälfte seines Vermögens in Anleihen aller Art investiert.

ISIN LU0553164731

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Oktober 2024. Global investierende Aktienfonds bieten Anlegern Zugang zu Unternehmen auf der ganzen Welt und ermöglichen eine breite Diversifikation, die das Risiko reduziert. Indem sie in verschiedene Regionen und Branchen investieren, streuen sie das Kapital über zahlreiche Märkte hinweg, was bei wirtschaftlichen Schwankungen einzelner Länder für mehr Stabilität sorgen kann. Zudem profitieren Anleger von den Wachstumschancen der internationalen Märkte und Zukunftsbranchen, wie Technologie und erneuerbare Energien, und können von wirtschaftlichen Trends in Schwellenländern ebenso wie von etablierten Märkten profitieren. Durch das professionelle Fondsmanagement wird das Portfolio regelmäßig angepasst, um Marktchancen optimal zu nutzen und potenzielle Risiken gezielt zu steuern.Der AMUNDI TOP WORLD ist ein globaler Aktienfonds, der überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen investiert, die führende Positionen in ihren Branchen einnehmen oder anstreben. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien ausländischer Emittenten angelegt, darunter renommierte Firmen mit starkem Markennamen und hoher Wettbewerbsfähigkeit. Zusätzlich dürfen bis zu 25 % des Fondswertes in verzinsliche Wertpapiere wie Wandel- oder Optionsanleihen investiert werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und kann daher auch in andere Anlageklassen und Märkte investieren, wobei Derivate zur Absicherung und Portfoliosteuerung genutzt werden können.Seit Jahresbeginn zeigt der AMUNDI TOP WORLD einen Zuwachs von 19,65 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 31,85 Prozent und über fünf Jahre bei 86,69 Prozent (Stand 14.11.2024).Das Fondsvermögen ist momentan zu 96,20 Prozent in Aktien sowie zu 3,80 Prozent in liquiden Mitteln investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 43,71 Prozent in den USA und zu jeweils über 7 Prozent in Irland, Japan und Südkorea angelegt. Die Top-Branchen des AMUNDI TOP WORLD sind mit 16,22 Prozent Banken, 15,73 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 13,24 Prozent Industrie und 11,01 Prozent Gesundheitswesen.Bei Banken und Sparkassen kann der AMUNDI TOP WORLD mit einem Ausgabeaufschlag von 6,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.700 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Dies haben wir in diesem Jahr erneut mit dem Gewinn des BankingCheck Awards in der Kategorie ‚Vermittler | Fonds‘ bewiesen. AVL erhielt diese Auszeichnung damit das siebte Jahr in Folge.“Mehr Infos zum AMUNDI TOP WORLD Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Oktober 2024 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.