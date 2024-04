Investieren in die USA - »Gefragtester Fonds« März 2024: CT (Lux) American 1EP (LU1868836328)

CT (Lux) American 1EP

Aktienfonds, der sein Vermögen zum Großteil in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, investiert.

ISIN LU1868836328 terrAssisi Aktien I AMI P

Aktienfonds, der weltweit in Aktien investiert, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen.

ISIN DE0009847343 Saphir Global - Chance B

Mischfonds, der schwerpunktmäßig in Aktienfonds investiert, um langfristig an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren.

ISIN LU0154399124

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der CT (Lux) American 1EP (LU1868836328) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« März 2024. Der CT (Lux) American 1EP bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, gezielt in den US-amerikanischen Markt zu investieren und durch den Fokus auf erstklassige US-Unternehmen wie Microsoft, NVIDIA und Amazon direkt von der Stärke und Vielfalt der amerikanischen Wirtschaft zu profitieren. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre führende Position in ihren jeweiligen Branchen sowie ihre nachhaltigen Wettbewerbsvorteile aus. Der Fonds bietet seinen Anlegern somit Zugang zu einer breiten Palette von US-Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial und soliden Fundamentaldaten.Der CT (Lux) American 1EP folgt einem Value-Event-Ansatz und investiert in weltweit führende Geschäftsmodelle, um fundamentale Risiken zu reduzieren. Die Auswahl dieser Modelle erfolgt anhand von Kriterien wie Nachhaltigkeit, Wettbewerbsvorteilen, Cashflow-Generierung und langfristigem Wachstum mit überdurchschnittlicher Kapitalrentabilität. Der Fonds strebt an, den Wert langfristig zu steigern und die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in US-amerikanische Unternehmen oder Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, investiert. Der Fondsmanager berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale im Anlageprozess und setzt sich für verantwortungsbewusstes Investieren ein.Seit Jahresbeginn zeigt der CT (Lux) American 1EP bereits einen Zuwachs von 9,90 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 27,62 Prozent und über fünf Jahre bei 86,26 Prozent (Stand 15.04.2024).Das Fondsvermögen ist momentan zu 99,12 Prozent in Aktien sowie zu 0,88 Prozent in anderen Fonds investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 97,23 Prozent in den USA angelegt. Die Top-Branchen des CT (Lux) American 1EP sind mit 44,43 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 16,20 Prozent Konsumgüter und 14,34 Prozent Gesundheitswesen. Zu den Top-Holdings zählen Microsoft, Nvidia und Amazon.Bei Banken und Sparkassen kann der CT (Lux) American 1EP mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 24.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Kunden von AVL können so ein Investment ohne Ankaufverluste durchführen.“, so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wer also keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen.“Mehr Infos zum CT (Lux) American 1EP Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im März 2024 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.