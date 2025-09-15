Goldene Zeiten für Anleger - »Gefragtester Fonds« August 2025: Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B (LU0223332320)
»Gefragtester Fonds« August 2025: Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B (LU0223332320)
Im vergangenen Monat erreichte der Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B (LU0223332320) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und sicherte sich damit den Titel »Gefragtester Fonds« August 2025. Angesichts weiterhin hoher Goldpreise, steigender Inflations- und Zinsunsicherheit sowie geopolitischer Spannungen gewinnen goldbezogene Investments derzeit wieder stark an Interesse. Immer mehr Investoren richten ihr Augenmerk auf Vermögenswerte mit stabilisierender Wirkung und Inflationsschutz, was insbesondere Gold und Aktien aus dem Goldsektor zugeschrieben wird.
Der Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus dem Goldsektor, von der Exploration über die Förderung bis zur Weiterverarbeitung, und verfolgt eine aktive Titelauswahl. Ziel der Fondsgesellschaft ist es, durch sorgfältige Fundamentalanalyse sowie die Berücksichtigung von Goldpreis-Trends, Währungsentwicklungen und geopolitischen Risiken langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Die Wertentwicklung des Konwave Gold Equity Fund B überzeugt nicht nur kurzfristig, sondern auch über längere Zeiträume: Im laufenden Jahr beträgt das Plus +89,34 Prozent, über ein Jahr +102,12 Prozent und über drei Jahre +211,48 Prozent. Der Fonds demonstriert damit, dass seine Strategie sowohl in volatilen Marktphasen als auch über längere Anlagehorizonte Bestand hat. Zudem liegen die Einmonats- und Dreimonatsrenditen bei +22,42 Prozent bzw. +34,98 Prozent, was die kurzfristige Stärke weiter unterstreicht (Stand: 15.09.2025).
Regional liegt der Schwerpunkt des Konwave Gold Equity Fund B auf Kanada mit 51,14 Prozent, den USA mit 11,38 Prozent und Australien mit 10,18 Prozent. Branchenseitig dominieren Goldminen mit 70,85 Prozent, Bergbau für Metalle und Mineralien mit 16,22 Prozent sowie energiebezogene Sektoren wie Erdöl- und Erdgasvermarktung mit 0,23 Prozent, eine Mischung, die auf Rohstofffokus, Preisresilienz und Wachstumspotenzial setzt.
Bei Banken und Sparkassen fällt beim Erwerb des Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B ein Ausgabeaufschlag von 1,50 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der Fonds sowie über 24.000 weitere ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. „Der Spitzenplatz des Konwave Gold Equity Fund B in unserer Nachfrage-Statistik unterstreicht eindrücklich, welchen Stellenwert Investitionen im Goldsektor derzeit für unsere Kunden haben“, erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Die Kennzahlen unterstreichen, dass der Fonds nicht nur als sicherer Hafen fungieren kann, sondern auch überdurchschnittliches Potenzial bietet.“
Mehr Infos zum Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B
Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im August 2025 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
1. Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B
Aktienfonds, der weltweit primär in Aktien von Unternehmen aus dem Goldsektor investiert.
ISIN LU0223332320
2. Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I
Mischfonds, der weltweit in Wertpapiere aller Art investiert.
ISIN LU2133245436
3. abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A
Aktienfonds, der primär in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in den USA oder Kanada notiert sind, dort ihren Sitz haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
ISIN LU1323878188