Fondsstrategie im japanischen Nachhaltigkeitssegment - »Gefragtester Fonds« April 2025: abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A (LU0476876759)

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A

Aktienfonds, der in Unternehmen in Japan investiert, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in japanische Aktien von abrdn entsprechen.

ISIN LU0476876759 GlobalPortfolioOne (R)

Mischfonds, der weltweit aktienlastig investiert und darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nutzen.

ISIN AT0000A2B4T3 terrAssisi Aktien I AMI P

Aktienfonds, der weltweit in Aktien investiert, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen.

ISIN DE0009847343

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A (LU0476876759) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« April 2025. Das zunehmende Interesse an nachhaltigen Aktienfonds zeigt sich in der wachsenden Nachfrage nach Anlagen, die gezielt Unternehmen mit hohen Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigen. In einem globalen Umfeld, das zunehmend von den Herausforderungen des Klimawandels und den Anforderungen einer verantwortungsvollen Unternehmens-führung geprägt ist, suchen Anleger nach Fonds, die sowohl auf attraktive Renditen als auch auf nachhaltige Wachstumsperspektiven setzen.Der abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A investiert überwiegend in Unternehmen, die in Japan tätig sind und den strengen Kriterien für nachhaltige Investitionen entsprechen. Dabei zielt der Fonds darauf ab, die Performance des MSCI Japan Index zu übertreffen, indem er führende Unternehmen mit starken ESG-Kennzahlen auswählt. Der Fonds nutzt den nachhaltigen Investmentansatz von abrdn, der es den Portfoliomanagern ermöglicht, auf Unternehmen zu setzen, die sowohl in puncto Innovation als auch in der Umsetzung von nachhaltigen Geschäftsmodellen führend sind. Besonders hervorzuheben ist, dass mindestens 35 Prozent des Fondsvermögens in nachhaltige Anlagen investiert wird, was den klaren Fokus auf verantwortungsbewusstes Investieren unterstreicht.Die langfristige Wertentwicklung des abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A fällt insgesamt sehr positiv aus. In den letzten drei Jahren legte der Fonds um 52,69 Prozent zu und über fünf Jahre um 79,83 Prozent. Diese Zahlen belegen die Fähigkeit des Fonds, auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich zu agieren und nachhaltiges Wachstum zu erzielen (Stand 15.05.2025).Das Fondsvermögen ist derzeit zu 99,25 Prozent in Aktien und zu 0,75 Prozent in liquide Mittel investiert. Regional liegt der Schwerpunkt mit einem Anteil von 98,02 Prozent auf Japan. Die Top-Branchen des Fonds sind mit 29,31 Prozent Konsumgüter, gefolgt von Informationstechnologie / Telekommunikation mit 22,51 Prozent und Industrie mit 19,38 Prozent, was den strategischen Fokus auf zukunftsträchtige und nachhaltige Sektoren widerspiegelt. Die größten Positionen im Fonds umfassen Mitsubishi (7,21 Prozent), Sony (5,96 Prozent) und Tokio Marine (5,46 Prozent).Bei Banken und Sparkassen kann der abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung können dieser sowie über 24.000 weitere Fonds ohne Ausgabeaufschlag und zu besonders günstigen Konditionen erworben werden. „Nachhaltige Investitionen gewinnen zunehmend an Bedeutung, und gerade in einem wirtschaftlich turbulenten Umfeld setzen viele Anleger auf Fonds, die sowohl verantwortungsvoll als auch wachstumsorientiert sind“, erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wir freuen uns, unseren Kunden eine Vielzahl an nachhaltigen Fonds zu attraktiven Konditionen anbieten zu können.“Mehr Infos zum abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im April 2025 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.