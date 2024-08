Flexibilität und Diversifikation - »Gefragtester Fonds« Juli 2024: Kapital Plus A (DE0008476250)

Kapital Plus A

Mischfonds, der überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen.

ISIN DE0008476250 Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B

Aktienfonds, der weltweit in Aktien aus dem Sektor der Goldindustrie investiert.

ISIN LU0223332320 abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A

Aktienfonds, der in Unternehmen in Japan investiert, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in japanische Aktien von abrdn entsprechen.

ISIN LU0476876759

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Kapital Plus A (DE0008476250) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Juli 2024. Mischfonds investieren sowohl in Aktien als auch in Anleihen und erweitern ihr Portfolio häufig um andere Anlageklassen wie Immobilien, Rohstoffe oder Währungen. Diese Diversifikation macht sie besonders attraktiv für Anleger, die ihr Risiko reduzieren und dennoch von den Chancen verschiedener Märkte profitieren möchten. Durch die Kombination von renditestarken, aber volatileren Aktien mit stabileren Anleihen können Mischfonds eine ausgewogene Rendite erzielen.Zudem kann die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen je nach Marktlage flexibel angepasst werden, was hilft, in turbulenten Zeiten Verluste zu begrenzen und in Aufschwungphasen zusätzliche Renditen zu erzielen. Diese Flexibilität und Diversifikation machen Mischfonds ideal für Anleger, die eine ausgewogene Anlagestrategie verfolgen möchten, ohne ständig die Märkte im Blick behalten zu müssen.Der Kapital Plus A ist ein deutscher Investmentfonds, der von der Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird und den OGAW-Richtlinien entspricht. Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Kombination von festverzinslichen Wertpapieren und europäischen Aktien sowohl eine marktgerechte Rendite als auch langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Dabei werden ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen mit guter Bonität und europäische Aktien, während das Währungsrisiko weitgehend abgesichert ist. Der Fonds strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen, ohne dabei eine explizit nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.Das Fondsvermögen ist momentan zu 69,97 Prozent in Anleihen, zu 29,74 Prozent in Aktien sowie zu 0,29 Prozent in sonstigen Vermögenswerten und liquiden Mitteln investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil in Europa angelegt, unter anderem mit 14,66 Prozent in Frankreich und 13,77 Prozent in Deutschland. Die Top-Branchen des Kapital Plus A sind mit 8,03 Prozent Industrie, 7,10 Prozent Informationstechnologie und 5,38 Prozent Gesundheitswesen.Bei Banken und Sparkassen kann der Kapital Plus A mit einem Ausgabeaufschlag von 3,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.600 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Kunden von AVL können so ein Investment ohne Ankaufverluste durchführen.", so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wer also keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen."