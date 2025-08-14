Kontakt
Europas Top-Werte im Fokus - »Gefragtester Fonds« Juli 2025: Alken Fund European Opportunities R (LU0235308482)

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.

Im vergangenen Monat erreichte der Alken Fund European Opportunities R (LU0235308482) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und sicherte sich damit den Titel »Gefragtester Fonds« Juli 2025. In einem Umfeld, das von strukturellem Wandel, geopolitischen Verschiebungen und steigender Bedeutung nachhaltiger Geschäftsmodelle geprägt ist, setzen Anleger verstärkt auf europäische Qualitätsunternehmen. Der Alken Fund European Opportunities R vereint dabei breite Länder- und Sektorstreuung mit einer gezielten Auswahl wachstumsstarker Aktien.

Die Wertentwicklung des Alken Fund European Opportunities R überzeugt nicht nur auf kurze Sicht, sondern auch im Langfristvergleich: Im laufenden Jahr steht ein Plus von 40,17 Prozent, über drei Jahre ein Zuwachs von 77,35 Prozent und über fünf Jahre eine Steigerung von 165,26 Prozent zu Buche. Damit beweist der Fonds, dass seine Strategie sowohl in dynamischen Marktphasen als auch über längere Anlagehorizonte erfolgreich funktioniert (Stand: 12.08.2025).

Der Alken Fund European Opportunities R investiert in ein konzentriertes Portfolio führender europäischer Unternehmen, deren Marktwert aus Sicht des Fondsmanagements unter ihrem tatsächlichen Potenzial liegt. Grundlage der Titelauswahl sind eine detaillierte Fundamentalanalyse, die Bewertung künftiger Gewinnchancen sowie ein klarer Blick auf strukturelle Trends in Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist es, Unternehmen zu finden, die durch solide Bilanzen, überzeugende Geschäftsmodelle und nachhaltige Wettbewerbsvorteile langfristig Wert schaffen können.

Regional liegt der Schwerpunkt des Alken Fund European Opportunities R auf Frankreich (38,00 Prozent), Deutschland (20,10 Prozent) und Großbritannien (13,30 Prozent). Branchenseitig dominieren Industrie (28,60 Prozent), Finanzwerte (17,50 Prozent) und Energie (12,40 Prozent) – eine Mischung, die auf Stabilität, Innovationskraft und Wachstum gleichermaßen setzt.

„Der Alken Fund European Opportunities R zeigt eindrucksvoll, wie eine klare Strategie und disziplinierte Titelauswahl zu nachhaltigem Erfolg führen können“, sagt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Dass der Fonds im Juli an die Spitze unserer Nachfrage-Statistik gestiegen ist, ist ein starkes Signal für das Vertrauen der Anleger in europäische Spitzenwerte.“

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Juli 2025 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
  1. Alken Fund European Opportunities R
    Aktienfonds, der in europäische Unternehmen unterschiedlichster Branchen investiert.
    ISIN LU0235308482
  2. BIT Global Technology Leaders R-I
    Aktienfonds, der gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien investiert.
    ISIN DE000A2N8127
  3. BGF ESG Multi-Asset Fund A2
    Mischfonds, der weltweit in einer Weise investiert, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht.
    ISIN LU0494093205
AVL Finanzvermittlung GmbH, 1997 als kleines Start-up-Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 60.000 Kunden als bundesweit führender freier Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 23.600 Fonds Rabatte von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag.

Zur Sicherheit für die AVL-Kunden gibt es die AVL Maximal-Fonds-Rabattgarantie: "Der AVL Kunde kann beim Fondskauf sicher sein, dass AVL zu 100 Prozent auf alle Abschlussprovisionen verzichtet." Sollte AVL bei einzelnen Fonds nicht die volle Abschlussprovision erhalten, gibt AVL exakt den Anteil als Rabatt weiter, den AVL erhält. Dies kann der Kunde ganz einfach in der AVL-Rabattabfrage online prüfen.

Da die Anteile ohne Transaktionskosten ge- und verkauft werden können, ist der Fondshandel zum Nulltarif möglich. Auch bei Basisrente-Produkten auf Fondsbasis verzichtet AVL komplett auf ihre Abschlussprovisionen. Bei Beteiligungen erfolgt eine Rabattierung von bis zu 100 Prozent des Agios sowie zusätzlich von bis zu 8,6 Prozent der Zeichnungssumme. Darüber hinaus ist eine kostenlose Depotführung ab dem ersten Euro möglich. Durch AVL entstehen niemals zusätzliche Kosten, denn das Unternehmen finanziert sich ausschließlich über einen Teil der Verwaltungsgebühr der jeweiligen Fonds, welche sich durch die Vermittlung nicht erhöht.

Trotz günstiger Konditionen wird auch der Servicegedanke großgeschrieben: Neben einer weitreichenden Kundenbetreuung und Unterstützung bei Formalitäten steht dem Anleger im AVL Kundenlogin kostenlos eine plattform- und produktübergreifende Vermögensübersicht zur Verfügung. Ganz im Anlegerinteresse steht auch die erfolgreiche Klage von AVL, mit der das Provisionsabgabeverbot bei Versicherungsprodukten gekippt wurde.

