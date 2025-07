Europas Nebenwerte im Fokus - »Gefragtester Fonds« Juni 2025: Alken Fund Small Cap Europe R (LU0300834669)

Alken Fund Small Cap Europe R

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der Alken Fund Small Cap Europe R (LU0300834669) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Juni 2025. Diese starke Nachfrage unterstreicht das wachsende Interesse der Anleger an europäischen Nebenwerten – insbesondere solchen mit langfristigem Wachstumspotenzial in dynamischen Sektoren.Die Attraktivität des Fonds ist nicht zuletzt auf seine beeindruckende Wertentwicklung zurückzuführen: Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds ein Plus von 45,37 Prozent. Über drei Monate liegt der Zuwachs bei 35,09 Prozent, über sechs Monate bei 44,44 Prozent. Im Zwölf-Monats-Vergleich ergibt sich eine Performance von 52,67 Prozent. Noch deutlicher fällt das langfristige Bild aus: In den letzten drei Jahren stieg der Fonds um 103,00 Prozent, über fünf Jahre um 241,72 Prozent. Seit Auflegung summiert sich der Gesamtzuwachs auf 416,84 Prozent (Stand: 14.07.2025).Der Alken Fund Small Cap Europe R verfolgt einen aktiven Managementansatz und investiert gezielt in unterbewertete europäische Nebenwerte mit solidem Fundament und attraktiven Wachstumsperspektiven. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, deren Marktwert hinter ihrem tatsächlichen Potenzial zurückbleibt. Fundamentalanalyse, Marktprognosen und ein klarer ESG-orientierter Investmentansatz bilden die Grundlage der Auswahlentscheidung. Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien gemäß Artikel 8 SFDR.Regional konzentriert sich das Portfolio stark auf Nord- und Westeuropa, mit Schwerpunkten in Norwegen (32,90 Prozent), der Schweiz (14,10 Prozent), Schweden (13,10 Prozent) und Spanien (11,90 Prozent). Sektorenseitig dominieren Unternehmen aus der Industrie (27,40 Prozent), dem Finanzsektor (17,20 Prozent), dem Energiesektor (12,90 Prozent) sowie dem Bereich Telekommunikationsdienste und Breitband-Internet (12,60 Prozent).„Der Alken Fund Small Cap Europe R zeigt eindrucksvoll, dass europäische Nebenwerte eine bedeutende Rolle in zukunftsorientierten Portfolios spielen können“, erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Gerade im aktuellen Marktumfeld, das von strukturellem Wandel, Technologiedurchdringung und nachhaltigen Geschäftsmodellen geprägt ist, bieten Small Caps interessante Einstiegsmöglichkeiten. Dass dieser Fonds im Juni an die Spitze unserer Nachfrage-Statistik aufgestiegen ist, ist ein klares Signal.“Beim Erwerb des Alken Fund Small Cap Europe R fällt bei Banken und Sparkassen in der Regel ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der Fonds – wie mehr als 24.000 weitere – dauerhaft ohne Ausgabeaufschlag und zu besonders günstigen Konditionen bezogen werden.Mehr Infos zum Alken Fund Small Cap Europe R Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Juni 2025 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.