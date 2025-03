Erfolgreich diversifiziert in stabile Dividendenwerte - »Gefragtester Fonds« Februar 2025: ACATIS Value und Dividende (AT0000A146T3)

ACATIS Value und Dividende

Im vergangenen Monat erreichte der ACATIS Value und Dividende (AT0000A146T3) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Februar 2025. Dieser Erfolg spiegelt das anhaltende Interesse an Aktienfonds wider, die weltweit in einen breit gestreuten Branchenmix investieren. Solche Fonds bieten Anlegern die Möglichkeit, von der Entwicklung verschiedener Wirtschaftszweige zu profitieren und das Risiko einzelner Sektoren abzufedern. Durch die gezielte Auswahl von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Regionen können sie Marktchancen flexibel nutzen und auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren. Besonders in unsicheren Marktphasen kann diese Diversifikation dazu beitragen, Schwankungen auszugleichen und langfristige Ertragschancen zu wahren.Der ACATIS Value und Dividende legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit stabiler Dividendenpolitik und verfolgt einen wertorientierten Ansatz. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert, wobei der Fokus auf große Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro liegt. Bei der Auswahl der Unternehmen kommen Shareholder-Value-Kriterien zur Anwendung, wodurch gezielt Firmen berücksichtigt werden, die langfristig Wert für ihre Aktionäre schaffen. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und schließt Branchen aus, die diesen Anforderungen nicht entsprechen. Zur Erzielung zusätzlicher Erträge können Derivate eingesetzt werden. Zudem können bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Anlagestrategie setzt auf wenige Umschichtungen, um langfristige Entwicklungen und Dividendenzahlungen optimal zu nutzen.In den vergangenen Jahren zeigte der ACATIS Value und Dividende eine positive Wertentwicklung. In den letzten drei Jahren stieg der Wert um 33,00 Prozent, während er sich über einen Zeitraum von fünf Jahren um 87,97 Prozent erhöhte. (Stand: 17.03.2025) Kurzfristig befindet sich die Wertentwicklung jedoch in einer Korrekturphase, was auf volatilere Märkte und eine veränderte wirtschaftliche Lage zurückzuführen ist. Insbesondere die geldpolitischen Entscheidungen in den USA, wie die Anpassung der Leitzinsen durch die Federal Reserve, beeinflussen die Kapitalmärkte weltweit. Die Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung sowie geopolitische Spannungen sorgen aktuell für eine zunehmende Marktvolatilität, die sich auch auf die Performance des Fonds auswirkt.Das Fondsvermögen ist momentan zu 88,73 Prozent in Aktien sowie zu 11,27 Prozent in liquide Mittel und sonstigen Vermögenswerten investiert. Der Fonds ist dabei zum Großteil mit 41,13 Prozent in den USA, 12,32 Prozent in der Schweiz und 11,78 Prozent in Deutschland angelegt. Die Top-Branchen des ACATIS Value und Dividende sind mit 22,42 Prozent Informationstechnologie / Telekommunikation, 18,80 Prozent Konsumgüter, 14,77 Prozent Gesundheitswesen und 14,73 Prozent Finanzen.Bei Banken und Sparkassen kann der ACATIS Value und Dividende mit einem Ausgabeaufschlag von 3,00 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.900 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. „Kunden von AVL können so ein Investment ohne Ankaufverluste durchführen.", so Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Wer also keine Anlageberatung wünscht, ist bei AVL genau richtig und kann sich von Beginn an über eine höhere Rendite freuen."