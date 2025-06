Digitalisierung im Fokus der Anlegerwahl - »Gefragtester Fonds« Mai 2025: BIT Global Technology Leaders R-I (DE000A2N8127)

BIT Global Technology Leaders R-I

Aktienfonds, der gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien investiert.

ISIN DE000A2N8127 Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A

Aktienfonds, der weltweit in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine, investiert.

ISIN LU0552385295 Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die technologische Fortschritte vorantreiben oder davon profitieren.

ISIN LU0099574567

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.Im vergangenen Monat erreichte der BIT Global Technology Leaders R-I (DE000A2N8127) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Mai 2025. Diese Dynamik spiegelt wider, dass technologische Sektoren derzeit verstärktes Anlegerinteresse genießen. Im April 2025 kam es zu einer spürbaren Erholung bei Technologieaktien – nicht nur bei den großen Digitalkonzernen, sondern auch bei Halbleiter- und Wachstumsunternehmen – getrieben von soliden Quartalszahlen, positiven Impulsen aus dem KI-Sektor sowie angepassten Geschäftsstrategien. Zudem sorgt die zunehmende Integration von KI-gestützten Dienstleistungen im Finanzbereich, etwa digitale Banking- und Beratungsassistenten, für zusätzliche Marktbewegung. Damit trennt sich der Fonds trendgerecht vom Gesamtmarkt und bedient gezielt die Nachfrage nach Investments, die von langfristigen Trends wie Digitalisierung, Internetnutzung und Finanzinnovation geprägt sind.Der BIT Global Technology Leaders R-I investiert gezielt in Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial, die vom digitalen Wandel profitieren. Der Schwerpunkt liegt auf globalen Technologie- und Internetaktien, wobei der Fonds gezielt Aktien mit überdurchschnittlichen Entwicklungsaussichten auswählt. Dabei wird ein aktives Management verfolgt – frei von Benchmark-Vorgaben – mit dem Ziel, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite bei angemessenem Risiko zu erzielen. Die Anlagestrategie setzt auf eine fundierte Titelauswahl basierend auf umfassenden Datenanalysen, Wirtschaftsprognosen sowie Unternehmens- und Branchenbewertungen.Die langfristige Wertentwicklung des BIT Global Technology Leaders R-I zeigt eine deutliche Aufwärtsentwicklung. In den vergangenen zwölf Monaten legte der Fonds um 37,88 Prozent zu. Über drei Jahre beträgt das Plus 142,99 Prozent und über einen Zeitraum von fünf Jahren konnte ein Zuwachs von 155,67 Prozent erzielt werden. Seit Auflage summiert sich die Wertentwicklung auf insgesamt 513,02 Prozent (Stand: 10.06.2025). Damit gehört der Fonds in seiner Kategorie zu den langjährig stärksten Performern.Regional ist das Fondsvermögen zu 52,40 Prozent in den USA investiert. Der Branchenfokus liegt auf Finanzunternehmen (30,44 Prozent), Internet- und E-Commerce-Unternehmen (23,44 Prozent), Automobilbau (11,82 Prozent) sowie Computer-Hardware (9,95 Prozent). Die Zusammensetzung des Portfolios zeigt eine Ausrichtung auf technologie- und digitalisierungsnahe Wirtschaftsbereiche.Bei Banken und Sparkassen fällt beim Erwerb des BIT Global Technology Leaders R-I ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der Fonds – wie über 24.000 weitere – ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. „Technologie bleibt ein dominanter Anlagetrend – insbesondere in Zeiten des strukturellen Wandels und zunehmender Digitalisierung“, betont Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Der BIT Global Technology Leaders R-I vereint langfristige Wachstumsperspektiven mit einem aktiven Investmentansatz und hat sich nicht ohne Grund im Mai 2025 an die Spitze unserer Nachfrage-Statistik gesetzt.“Mehr Infos zum BIT Global Technology Leaders R-I Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Mai 2025 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.