Finanzen leichtgemacht – Banking Apps als Zeit- und Geldretter

Das Institut für Markenvertrauen hat untersucht, welchen Anbietern von Banking Apps Verbraucher in Deutschland das meiste Vertrauen entgegenbringen. Testsieger ist Finanzguru.



Geld ist oft ein sensibles Thema und gerade im Bezug darauf fällt immer wieder das Wort „Sicherheit“. Denn durch Geld kann die ein oder andere Sorge vermieden und eine grundlegende Sicherheit im alltäglichen Leben garantiert werden. Umso wichtiger also, dass auch Ihr Geld sicher „verstaut“ ist. Banking und Finanz Apps bieten eine Möglichkeit, die Übersicht zu behalten, Einnahmen und Ausgaben zu verwalten und stets die Kontrolle über die eigenen Finanzen zu behalten. Markenvertrauen Deutschland hat für Sie herausgefunden, welches die vertrauenswürdigsten Marken von Anbietern bei Banking Apps sind, um einen sorgenfreien Umgang mit Geld zu garantieren.



Die Ergebnisse



Für die 1.484 Teilnehmer der repräsentativen Umfrage vom 03. September 2021 bis zum 29. Oktober 2021 zum Thema Banking Apps standen fünf Marken von Anbieter zur Auswahl. Testsieger in der Kategorie Markenvertrauen ist Finanzguru mit 27,2%. Auf den Plätzen zwei bis fünf sind Starmoney mit 25%, Outbank mit 18,6%, treefin mit 17,2% und zuper 11,9%.



Über das Institut



Das Institut für Markenvertrauen in Deutschland untersucht Markenvertrauen in unterschiedlichen Branchen und verleiht unabhängig ermittelten Testsiegern ein Qualitätssiegel. Das Siegel bietet Verbrauchern Orientierung im Markendschungel und erleichtert die Kaufentscheidung.

