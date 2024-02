Grüne Initiative: EDEKA informiert über nachhaltige Obst- und Gemüseproduktion aus Solargewächshäusern!

Supermärkte und Geschäfte der EDEKA-Vertriebskette versorgen die Verbraucher mit Informationen über die nachhaltige Gartenbauproduktion in Südeuropa.

Die europäische Kampagne "It's Greenhouse. Nachhaltiges Obst und Gemüse aus Europa" hat in den letzten Monaten auch mit fast zehn deutschen Influencern zusammengearbeitet.

München, Nürnberg, Teuchern, Wilhelmshaven, Marsberg, Hannover, Hennef Uckerath, Laupheim, Hamm, Ratingen, Weil der Stadt und Schleswig sind einige der Städte und Gemeinden in Deutschland, in denen sich die Verbraucher in diesem Februar aus erster Hand über die Produktion von nachhaltigem Obst und Gemüse in Solargewächshäusern informieren können. Diese Aktion wird in mehr als 300 Geschäften und Verkaufsstellen der Edeka-Vertriebskette durchgeführt, wo über diese Form des Anbaus, die in einigen südeuropäischen Provinzen besonders verbreitet ist, informiert wird. Dies ist jedoch nicht die einzige Aktivität, die in Deutschland im Zusammenhang mit diesem Programm entwickelt wurde, denn seit Oktober letzten Jahres ist der deutsche Staat eines der Ziele der europäischen Kampagne, einer Initiative, die von der spanischen Branchenorganisation für Obst und Gemüse (HORTIESPAÑA) ins Leben gerufen und von der Europäischen Union im Rahmen der Förderung von Agrar- und Ernährungsproduktenkofinanziert wurde.So können sich die Verbraucher, die in diesem Februar beim Kauf von Obst und Gemüse wie Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini und Auberginen ihre Einkaufskörbe füllen, auch über die Produktionsmethoden, die Sorten und die soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit informieren, die sich aus dieser Form des Anbaus unter Solargewächshäusern ergibt. Das Hauptziel besteht darin, dass der Verbraucher die besonderen Merkmale dieser Produkte sowie ihre Produktionsmethoden kennenlernt, die sich unter anderem durch Innovationen wie biologische Kontrolle, einen geringen Wasserverbrauch und ihren ausgeprägten sozialen Charakter auszeichnen.Viele dieser Konzepte, Grundpfeiler, die es ganz Europa ermöglichen, mitten in der Wintersaison nachhaltiges und hochwertiges Gemüse zu konsumieren, wurden auch von einigen deutschen Influencern und Content Creators aufgegriffen, die im Januar die spanischen Provinzen Almeria und Granada besuchten. Meinungsführer wie Sebastian Panneck (@sebastian.pannek), Paul Köber (@herbifoods), Kevin Leeder & Linn Behner (@veganer. wandel) und Loredana Chantal (@loredanachantal), die über eine große Zahl von Followern (mindestens 300k) verfügen, erfuhren bei Besuchen in Gewächshäusern und bei Vermarktern, wie durch die Kombination traditioneller Techniken im Obst- und Gemüsesektor mit neuen technologischen Fortschritten die Nachhaltigkeit, Qualität und Produktivität des solaren Gewächshausanbausystems verbessert werden konnte, so dass den Verbrauchern an ihren Geschmack angepasste Sorten angeboten werden, die Geschmack und Sicherheit gewährleisten."Das ist eine intelligente Lösung, um frisches Gemüse nach ganz Europa zu bringen. In Deutschland können wir es im Moment nicht anbauen", sagte Sebastian Panneck während seiner Reise in diese südeuropäischen Regionen. Paul Köber wies auch auf die Bedeutung der biologischen Schädlingsbekämpfung und Innovationen bei Solargewächshäusern hin. Kevin Leeder & Linn Behner zeigten sich überrascht von der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen in dieser Art des Anbaus.Während ihres Besuchs haben die Influencer auch Gerichte und Menüs der besten Restaurants der Region gekostet, die ausschließlich mit Produkten aus Solartreibhäusern zubereitet wurden, wobei neben der Qualität der Produkte auch deren Vielseitigkeit und Geschmack hervorstachen.Die Verbreitung dieses Produktionssystems in Solargewächshäusern erfolgt in Deutschland über das soziale Profil "@Ausdemgewachshaus", das in sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook präsent ist. Dort werden aktuelle und dynamische Informationen über die Kampagne selbst oder über einige der Konzepte, die dieses Anbaumodell definieren, wie etwa die biologische Kontrolle, geteilt. Darüber hinaus haben auch nationale Content Creators wie Sophia Löppert (@fit_sphia_laetitia), Kevin Elstner (@vegan_kevin), Sebastian Panneck (@sebastian-pannek) und Loredana Chantal (@loredanachantal) auf ihren Profilen Rezepte mit Obst und Gemüse aus Solargewächshäusern veröffentlicht.Der spanische Präsident von HORTIESPAÑA, Juan Tomás Cano, erklärt, dass "die beste Art und Weise, die im Obst- und Gemüsesektor unter Solargewächshäusern geleistete Arbeit zu zeigen, darin besteht, dass die Meinungsbildner oder Influencer sie selbst 'vor Ort' kennenlernen und sie auf diese Weise an die Verbraucher weitergeben". Darüber hinaus betonte Cano die Bedeutung der Aktivitäten an den Verkaufsstellen, die es den Verbrauchern ermöglichen, sich darüber zu informieren, was sie kaufen und welche Vorteile diese Form des Anbaus bietet.Der spanische Branchenverband für Obst und Gemüse, HORTIESPAÑA, hat das Programm' ins Leben gerufen, eine Kampagne zur Förderung der Vorteile des Gartenbaus unter Solargewächshäusern in Südspanien, der wichtigsten Region für nachhaltigen Obst- und Gemüseanbau in Europa.Die Initiative, die voraussichtlich drei Jahre (bis Februar 2026) in Spanien und Deutschland laufen wird, hat eine Gesamtinvestition von 2 Millionen Euro und wird von HORTIESPAÑA und derim Rahmen der Förderung von Agrar- und Ernährungsproduktenmitfinanziert.