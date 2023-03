Sterntaler 2023 in Schloss & Park Lichtenwalde

Heldenhafte Abenteuer und zauberhafte Märchenwelten

Sie sind die Stars unserer Herzen, die Helden der Kinoleinwand und der Märchen. Ab dem 1. April 2023 können die Besucher in Schloss und Park Lichtenwalde selbst zu Heldinnen und Helden werden. Hier, in einem der schönsten Barockensembles Deutschlands, öffnen sich die Tore zu einer fantastischen Erlebniswelt auf 1000 m2 in 15 Räumen.



Welches Kind kennt sie nicht: den genialen Bogenschützen Robin Hood, Pippi Langstrumpf - das stärkste Mädchen der Welt, Alice im Wunderland, den unbesiegbaren Herkules, den ewig jungen Peter Pan, das tapfere Schneiderlein, die mutige Räubertochter Ronja, und die unvergleichliche Biene Maja. Sie sind tollkühn, listenreich und charmant, voller Humor, mutig und hilfsbereit. Sie werden in der Erlebnisausstellung STERNTALER durch interaktive Schauplätze faszinierend in Szene gesetzt und mit Hilfe von Augmented Reality zum Leben erweckt. In dieser einzigartigen Heldengalerie und Erlebniswelt können die großen und kleinen Besucher unvergessliche, interaktive Heldenabenteuer erleben.



Ganz gleich ob fantastische Helden, tierische Helden oder Helden des Alltags, in der STERNTALER Erlebnisausstellung stehen sie für jeden Besucher im Mittelpunkt. Kinder, Familien und junggebliebene Erwachsene können in die STERNTALER-Welt eintauchen, um hier ihre eigenen heldenhaften Abenteuer zum Leben zu erwecken und im Virtuell Dressing Room ihre Lieblingskostüme zu genießen.



Einen Höhepunkt bildet die Indoor Blumenlandschaft in der Schlossgalerie, die mit einer blütenreichen und malerischen Inszenierung lockt.



Menschen, die jeden Tag einen Beitrag leisten, die Welt ein Stück zu gestalten, wurde ein besonderer Ausstellungsbereich gewidmet. Hier können die Besucher die KFZ Mechatronikerin Amely Weber, die Vereinsvorsitzende der Rettungshundestaffel Mittelsachsen Ines Bock, dem Bestatter Andreas Kohls und weiteren Alltagsheldinnen und Alltagshelden begegnen und sie kennenlernen.



Wenn am 1. April 2023 die STERNTALER Sonderausstellung ihre Tore öffnet, freut sich Patrizia Meyn, die Geschäftsführerin der A/S/L Schlossbetriebe gGmbH, darauf, den Besuchern faszinierende Heldenabenteuer präsentieren zu können. „Die Ausstellungsinszenierung, die unsere Besucher in Schloss und Park Lichtenwalde erleben werden, ist eine einzigartige Gesamtinszenierung, die bundesweit ihresgleichen sucht. Eine so lebendig inszenierte Erlebniswelt mit ihren magischen Heldenabenteuern, faszinierenden Landschaften, interaktiven Szenerien und Virtuell-Reality-Stationen existiert bundesweit nur bei uns in Lichtenwalde. Hier verschmelzen Ausstellung, Schloss und Park zu einem Gesamtkunstwerk, das weder in Berlin, Hamburg oder München so zu erleben ist. Mittelsachsen wird durch die STERNTALER Ausstellung zu einer ganz besonderen Heldenregion auf Zeit“ so Patrizia Meyn.



STERNTALER – 2. Staffel

Eintauchen und heldenhafte Abenteuer zum Leben erwecken

1. April – 5. November 2023



Zauberhafte und magische Abenteuer warten:



- Über 40 Heldenabteuer in Schloss und Park Lichtenwalde,

- Heldengalerie, die zum Leben erweckt werden möchte,

- Heldin oder Helden für die Leinwand in der Insektenwelt zeichnen,

- Feuerinferno 112,

- Virtuell Dressing Room,

- Zum Raumfahrer werden und hinaus in das Universum schweben (Avatar),

- Kräftemessen bei Pippi Langstrumpf,

- Einmalig, wechselndes Flower Paradise (indoor) im Galeriepalais,

- VR-Experience mit dem Helden des Meeres,

- Heldenkulissen im Schlosspark als Fotopoints,

- Mutige Alltagshelden.



Öffnungszeiten:

Ab 1. April 2023:

Dienstag bis Sonntag 10 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr

An Feiertagen und in den sächsischen Schulferien auch montags geöffnet.

Hinweis: Die Museen schließen jeweils eine Stunde nach dem letzten Einlassen. Wir empfehlen 1,5 Stunden für den Besuch einzuplanen.



Eintritt:

STERNTALER Ticket (Sonderausstellung Schloss & Park)

11 € Erwachsene / 8 € ermäßigt* / 29 € Familien**



Schlossticket (Schatzkammer-Museum inkl. Sonderausstellung)

8 € Erwachsene / 6 € ermäßigt* / 21 € Familien**



Freien Eintritt haben Rollstuhlfahrer, Begleitpersonen (Merkzeichen B), Kinder bis einschließlich 6 Jahre in Begleitung Erwachsener (ausgenommen davon sind Gruppen).

* Ermäßigungen erhalten Schüler (Grundschule bis Gymnasium), Studenten, Azubis, Sozialhilfeempfänger, Schwerbehinderte ab GdB 50 % unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises.

** Familienkarten gelten für Eltern bzw. Großeltern mit eigenen schulpflichtigen Kindern bzw. Enkeln.

Events zur Sonderausstellung



STERNTALER Days

Besucher erleben zwei heldenhafte Tage mit Superheldenshows im Park sowie Kinderschminken und kreativem Basteln. Erlebnisausstellung STERNTALER inkl.



2. Juli + 20. August 2023

jeweils 10-16 Uhr

Eintritt (Erlebnisausstellung STERNTALER inkl.):

16 € Erwachsene / 12 € ermäßigt / 34 € Familien



Museumspädagogisches Programm



Zeit für Helden

Kommt mit uns auf eine spannende Reise und begegnet Robin Hood, Pippi Langstrumpf oder Alice im Wunderland, die wir gemeinsam mit moderner Technik zum Leben erwecken. Eine interaktive Entdeckungstour führt euch in die Welt der kleinen und großen Helden. Dabei seid ihr nicht nur Zuschauer: ihr erkundet mit dem Tablet fremde Galaxien, werdet selbst zur Heldin oder zum Helden und entdeckt eure ganz persönlichen Superheldenkräfte. In heldenhaften Teams zieht ihr in der Sonderausstellung los, um eure Fähigkeiten bei einem Quiz unter Beweis zu stellen.



Dauer: 1,5 h Schulen / 1 h KiTas

Teilnehmerzahl: 10-30

Alter: 5-10 Jahre

Lehrplanbezug: Grundschule: Kunst, Kl. 1–4 / Deutsch, Kl. 1–4 / Ethik, Kl. 3

Preis: 4,50 € p.P.