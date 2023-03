Schloss Augustusburg, Schellenburg oder noch älter? Archäologische Ausgrabungen bringen Eindrucksvolles zu Tage

Patrizia Meyn

Geschäftsführerin der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH

Grabungsleiterin, Landesamt für Archäologie

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Chemnitz

Die A/S/L Schlossbetriebe gGmbH lädt Sie zum Pressetermin auf die Baustelle im Kutschenmuseum Schloss Augustusburg ein. Sie können sich vor Ort ein Bild von den aktuell laufenden archäologischen Ausgrabungen machen und die beeindruckenden Funde besichtigen, die die bislang bekannte Geschichte von Schloss Augustusburg fortschreiben.Seit November 2022 finden baubegleitend archäologische Ausgrabungen statt. Unter anderem wurden nun auch Fundamentmauern aus dem 15. Jahrhundert gefunden, also noch aus der Zeit vor der Errichtung von Schloss Augustusburg. Aber auch eindrucksvolle Pflasterungen aus dem 16. Jahrhundert sowie Reste eines Holzdielenfußbodens aus dem 18./19. Jahrhundert sind gut zu erkennen und geben einen Einblick in die spannende Geschichte des Schlosses. Zum Pressetermin geben wir Ihnen einen Überblick über den bisherigen und weiteren Verlauf der Grabungen, aktuelle Erkenntnisse sowie den Baufortschritt des Kutschenmuseums.Als Gesprächspartner stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung:Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um vorherige Anmeldung bis zum 07. März 2023 an presse@die-sehenswerten-drei.de oder telefonisch unter +49 (0) 37291 380289.