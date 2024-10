Worauf sollte ich bei einem Rudergerät achten? – Ein Vergleich verschiedener Rudergeräte

Rudern ist eines der besten Ganzkörpertrainings, das du bequem von zu Hause aus durchführen kannst. Es kombiniert Ausdauertraining, Muskelaufbau und Kalorienverbrennung in einer einzigen, gelenkschonenden Bewegung. Wenn du planst, ein Rudergerät für Zuhause zu kaufen, ist es entscheidend, die verschiedenen Optionen und Funktionen zu verstehen, um die richtige Wahl für dein Heimtraining zu treffen. In diesem Artikel zeigen wir dir, worauf du beim Kauf achten solltest und bieten einen Vergleich verschiedener Rudergeräte.Ein gutes Rudergerät sollte stabil und robust sein, damit es auch bei intensiveren Trainingseinheiten sicher bleibt. Materialien wie Holz oder Edelstahl bieten dabei Langlebigkeit und hohe Stabilität, während günstigere Kunststoffmodelle schneller verschleißen können. Besonders wenn du ein Rudergerät für Heimtraining suchst, das häufig verwendet wird, lohnt sich die Investition in hochwertige Materialien.Ein entscheidender Faktor für viele, die ein Rudergerät für Zuhause kaufen, ist der Platzbedarf. Einige Rudergeräte, wie das AUGLETICS Eight, lassen sich nach dem Training einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen – ideal für kleinere Wohnungen. Achte darauf, wie viel Platz du zur Verfügung hast und ob das Rudergerät leicht verstaut werden kann.Ein wichtiger Punkt bei der Wahl eines Rudergeräts ist das Widerstandssystem. Es bestimmt, wie sich das Rudern anfühlt und wie laut das Gerät ist.Magnetwiderstand:Geräte mit Magnetwiderstand sind besonders leise und wartungsarm. Besonders hervorzuheben ist die geregelte Magnetbremse von AUGLETICS , die zum Patent angemeldet ist. Sie kombiniert die Vorteile des Magnetwiderstands – leise und pflegeleicht – mit einem natürlicheren Rudergefühl, das auch für Krafttraining geeignet ist. „Unsere zum Patent angemeldete Magnetbremse macht das Rudern nicht nur leise, sondern bietet ein so realistisches Gefühl, dass man damit auch Krafttraining durchführen kann“, sagt Flavio Holstein, Gründer von AUGLETICS Wasserwiderstand:Diese Geräte bieten ein realistisches Rudergefühl, da der Widerstand durch Wasser erzeugt wird. Sie eignen sich besonders für Menschen, die das Rudern auf echtem Wasser simulieren möchten. Allerdings sind sie etwas lauter und erfordern regelmäßige Wartung des Wassertanks.Luftwiderstand:Luftwiderstand-Rudergeräte bieten ein gleichmäßiges und intensives Training, sind jedoch lauter. Diese Geräte eignen sich eher für erfahrene Ruderer, die ein intensives Workout suchen.Hydraulikwiderstand:Günstigere Geräte mit Hydraulikwiderstand sind kompakt, bieten aber nicht das gleiche realistische Rudergefühl wie Wasser- oder Magnetwiderstand. Diese Modelle eignen sich eher für Einsteiger.Smarte Rudergeräte bieten heutzutage mehr als nur einfache Trainingsdaten. Geräte wie das AUGLETICS Eight verfügen über einen integrierten digitalen Trainer, der in Echtzeit Feedback zur Technik gibt und so ein besonders sicheres und effektives Training ermöglicht. „Der digitale Trainer hilft dir, die Rudertechnik zu perfektionieren und das Beste aus deinem Training herauszuholen“, erklärt Lars Wichert, zweifacher Olympiateilnehmer im Rudern und Coach bei AUGLETICS . Besonders für Anfänger ist diese Funktion von unschätzbarem Wert, um Verletzungen zu vermeiden und die richtige Technik zu erlernen.Wenn du ein Rudergerät für Zuhause kaufen möchtest, solltest du zunächst überlegen, welche Funktionen dir wichtig sind. Magnetwiderstand-Rudergeräte, wie das von AUGLETICS , bieten eine leise und wartungsfreie Lösung, die sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Die patentierte Magnetbremse von AUGLETICS sorgt für ein realistisches Rudergefühl, das sowohl für Ausdauer- als auch Krafttraining geeignet ist. Du bist dir nicht sicher? Dann mache jetzt das Quiz Im Vergleich verschiedener Rudergeräte bieten wasser- oder luftgebremste Geräte ein intensiveres Rudererlebnis, allerdings mit einem höheren Geräuschpegel. Wenn du Platz sparen möchtest, sind klappbare Modelle eine gute Option. Egal, welches Gerät du wählst, mit regelmäßigem Training erreichst du deine Ziele schneller und effizienter, als du denkst.Um sicherzugehen, dass du das richtige Modell für deine Bedürfnisse findest, bietet AUGLETICS eine Videoberatung an. In dieser kannst du verschiedene Rudergeräte im direkten Vergleich erleben und die Unterschiede besser verstehen. Diese Beratung kanst du HIER einfach buchen.