atambo tours als Destinationscoach für Reisebüros

Unter dem Motto "In der Krise zusammenhalten und Know-how teilen" bietet atambo mobilen Reiseberatern und Reisebüros ein ad-hoc Destinationscoaching: telefonisch, per e-Mail und via Linkedin-Chat.



"Zunächst starten wir mit Urlaub in Peru, der Karibik, auf den Seychellen, auf Mauritius sowie Auslandshochzeiten. Es gibt keine Verpflichtung über uns zu buchen", betont Geschäftsführerin Karen Wittel und erklärt: "Es ist die schnelle Hilfe in punkto Flug-Anbindung an Deutschland, Hotelempfehlungen, Klima und Corona-Situation."



"Durch die sich ständig ändernden Corona-Reisebestimmungen und -Regelungen im Urlaubsland fühlt sich so manch ein Reiseberater überfordert. Ist dann die Anfrage auch noch sehr komplex, wie z.B. bei einer Eheschließung im Ausland oder einem Karibik-Inselhüpfen Programm, ist es schön einen Experten direkt ansprechen zu dürfen".



atambo tours arbeitet als nachhaltiger Reiseveranstalter mit Reisebüros und mobilen Reiseberatern zusammen. Die Provision verbleibt beim Reisebüro, selbst wenn es zu einer Stornierung kommt.





