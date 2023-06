Private Urwaldexpedition in Peru: Der Manu Nationalpark feiert 50jähriges

50 Jahre Manu-Nationalpark: Den einzigartigen Regenwald Perus mit atambo tours entdecken.

Seit 1973 lockt der Manu-Nationalpark Naturbegeisterte aus aller Welt an: Das rund 17.000 qm große Gebiet beeindruckt mit unberührten Ökosystemen und einer einmaligen Vielfalt an Landschaften und Arten. Von den Gebirgszügen der Anden bis zum tropischen Regenwald im Tiefland des westlichen Amazonasbeckens: Der Manu Nationalpark begeistert mit zahlreichen Facetten. Experten schätzen, dass rund 500.000 Arten von Pflanzen, Tieren und Pilzen in der Manu-Region leben.



Vielfalt, die es kein zweites Mal gibt: Manu Nationalpark



Unvergessliches Naturerlebnis: Diesen Eindruck bestätigt Karen Wittel, die Geschäftsführerin des Ökotourismus-Anbieters atambo tours in Frankfurt am Main ist. Die Reiseexpertin hat viele Jahre in Peru gelebt und den Manu-Nationalpark häufig besucht. Sie erinnert sich präzise an ihre erste Amazonas Expedition im Schutzgebiet 2003: Zusammen mit ihrem Mann wollte sie eine Bootstour unternehmen, stattdessen sah sich das Paar mit der Urgewalt des Regenwalds konfrontiert. Massive Regenfälle verhinderten die Tour drei Tage lang, gigantische Baumstämme schossen durch den reißenden Fluss.



Im Rahmen von weiteren Reisen konnte Karen Wittel den Nationalpark in seiner gesamten Bandbreite entdecken. Sie zeigt sich auch heute noch erstaunt: "Dieses Gebiet besticht durch eine unglaubliche Vielfalt! Es reicht von den Ost-Anden in 4.200 m Höhe bis zum Tiefland in 300 m Höhe, es erstreckt sich von Puna-Graslandschaften bis zum dicht bewachsenen Regenwald!"



Neben Landschaft und Natur verdienen kulturelle Aspekte Erwähnung. Im Nationalpark leben zahlreiche indigene Völker wie Nanti und Yora, auch isoliert lebende Volksgruppen sind hier beheimatet. Karen Wittel: "Wer seinen Horizont erweitern will, sollte einen Amazonas Peru Urlaub im Manu-Nationalpark erwägen. Ich finde, ein Besuch des Amazonas Regenwaldes ist auch etwas für Familien mit Kindern ab 10 Jahre. Das erste Mal vor einem Baumriesen, so groß wie ein Kirchturm zu stehen. Darüber die vorbeiziehenden Aras zu hören. Das kann viel verändern.“



Manu Peru-Reise: perfekt für den nachhaltigen Peru-Urlaub



Dieses Naturschutzgebiet eignet sich ideal für nachhaltige Entdeckungsreisen in atemberaubender Umgebung. Mit atambo tours gibt es hierfür einen bewährten Ansprechpartner: Der Spezialist für Lateinamerika Reisen in Frankfurt erstellt individuelle Touren und überzeugt mit einer umfangreichen Betreuung. Meist beginnen die Expeditionen im Bergnebelwald, der sich über Cusco und die Anden erreichen lässt. Anschließend folgt ein Ausflug inklusive Bootstour tief in den Regenwald hinein.



Zugleich tragen Karen Wittel und ihr Team dazu bei, dass die wertvollen Ökosysteme im Manu-Nationalpark und anderswo erhalten bleiben. Mit ökologisch und kulturell sensiblen Reiseangeboten zeigen die Frankfurter exemplarisch, wie sich Tourismus nachhaltig gestalten lässt. Zudem ist atambo tours Mitglied in der Zoologischen Gesellschaft und hat eine Regenwald-Patenschaft übernommen.