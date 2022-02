Galapagos Urlaub: Darwin-Tag am 12. Februar der perfekte Anlass!

Nachhaltig die Galapagos-Inseln auf Darwins Spuren entdecken.

Jedes Jahr im Februar erinnern Universitäten rund um den Globus an den berühmten britischen Naturforscher Charles Darwin, dessen Evolutionstheorie ein Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte ist. Wesentliche Erkenntnisse erlangte er bei einem Besuch auf den Galapagosinseln: Darwin und diese Inselgruppe im Pazifik sind miteinander verbunden. Der Frankfurter Reiseveranstalter atambo tours bietet anlässlich des 12. Februar maßgeschneiderte Galapagos Reisen an.



Internationaler Gedenktag: Darwin und die Galapagosinseln



Der Gedenktag an Charles Darwin existiert seit 1995: Damals handelte es sich um die Initiative einer einzigen Person: Der britische Wissenschaftler erinnerte am 12. Februar im Rahmen eines Vortrags an die Bedeutung der Evolutionstheorie und befasste sich mit der Frage, wie Darwin zu seinen bahnbrechenden Forschungsergebnissen gelangte. Hier kommen die Galapagosinseln ins Spiel: Die Feldforschung besaß bei Darwins Arbeit einen herausragenden Stellenwert, eine Forschungsreise mit Zwischenstation auf den Galapagosinseln bildete die Basis für seine Evolutionstheorie. Auf dieser Inselgruppe entdeckte er eine Vielzahl an Vogelarten, insbesondere verschiedene Arten an Finken. Aus dieser Beobachtung schloss er, dass sich Lebewesen im Laufe der Zeit fortentwickeln und auf neue Arten entstehen können.



Auf Galapagos Reisen ein einzigartiges Naturparadies entdecken!



Darwin war bei seinem Besuch der Galapagosinseln von der riesigen Artenvielfalt beeindruckt. Das hat sich bis heute nicht geändert: Die über 100 kleinen und großen Inseln zeichnen sich durch eine vielfältige Flora und Fauna aus. Die Inselgruppe ist Weltnaturerbe der UNESCO, zugleich handelt es sich um einen geschützten Nationalpark. Auch geologisch begeistern die Inseln, die vulkanischen Ursprungs sind. Der Pazifik hat zusätzlich attraktive Unterwasserwelten zu bieten.



atambo tours organisiert individuellen und nachhaltigen Galapagos Urlaub



Als Lateinamerika-Spezialist ist der Reiseveranstalter atambo tours mit Sitz im Frankfurter Westend der ideale Partner, wenn Reisende die außergewöhnliche Natur auf den Galapagosinseln hautnah erleben wollen. Beliebt sind die romantischen Inseln auch bei Verliebten und als Reiseziel für Flitterwochen. atambo tours entwirft für Interessierte an Galapagos Reisen individuelle Reiseprogramme, die exakt den persönlichen Vorstellungen entsprechen.



Geschäftsführerin Karen Wittel empfiehlt ihren Kunden eine Kombination aus Besuch des ecuadorianischen Festlandes mit anschließendem Inselhopping auf den Galapagosinseln: "Bei diesen kombinierten Touren profitieren Reisende von einer Vielzahl an Eindrücken! Selbstverständlich bieten wir unsere Reisen durch Ecuador und das Inselhüpfen wie alle unsere Urlaubsangebote konsequent nachhaltig an!"