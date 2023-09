Kickstarter für Endzone 2: Unterstützt den Aufbau einer neuen Welt!

Zonen: Endzone - A World Apart bietet eine große Karte, auf der du eine einzelne globale Siedlung aufbaust. In Endzone 2 erweitert sich jedoch die Welt, indem du verschiedene Zonen aufdeckst, die jeweils exklusive Ressourcen bieten. Jetzt gilt es nicht mehr nur eine, sondern mehrere Siedlungen mit jeweils eigenen Bedürfnissen gleichzeitig zu verwalten.

Die feindlichen Umweltbedingungen und todbringenden Gefahren dieser Welt stellen deine Überlebensqualitäten unentwegt auf die Probe.

Jetzt bist du am Zug, steuere den Siedlungsbus und wähle frei den besten Startpunkt deiner Siedlung.

Begib dich ins gefährliche Ödland, ein Gebiet voller Ruinen, versunkener Schätze und riskanter Missionen.

Erschließe bewohnbare Zonen voller einzigartiger Ressourcen und stelle dich den Herausforderungen, mehrere Siedlungen unter deinem Befehl entstehen zu lassen.

Errichte, entwickle und erweitere deine Siedlungen und erschaffe ein Denkmal der Zivilisation mit zahlreichen Gebäuden und Verbesserungen.

Sichere deinen wirtschaftlichen Fortschritt, indem du neue Gebäude, Technologien und komplexere Waren erforschst und deine Produktionsabläufe optimierst.

Verbessere dein händlerisches Geschick, indem du Handelsrouten zwischen deinen Zonen und anderen Händlern errichtest, die für dein Überleben unerlässlich sind.

Publisher Assemble Entertainment hat gerade erst im Rahmen der g amescom ONL angekündigt, schon steht der nächste große Meilenstein bevor: In nur wenigen Wochen startet eine Kickstarter-Kampagne zum Nachfolger von, des weltweit erfolgreichenin der Postapokalypse!Ab sofort sind alle Endzone-Fans und solche, die es werden wollen, dazu aufgerufen, sich hier bei Kickstarter anzumelden , um sofort bei Start der Kampagne und allen wichtigen Updates automatisch informiert zu werden!Apropos großer Meilenstein: Seit der Ankündigung vor nur zwei Wochen haben über 100.000 Gamer " Endzone 2 " auf Steam in ihre Wunschliste aufgenommen. Publisher Assemble und Entwickler gentlymad sind überwältigt und dankbar, für dieses extrem positive Feedback der Community!Endzone 2 ist ein postapokalyptisches Aufbaustrategiespiel. Nach einer verheerenden Katastrophe ist es deine Aufgabe, den Überlebenden wieder Hoffnung zu geben. Entdecke und besiedle die letzten bewohnbaren Gebiete einer unbarmherzigen Welt.Bestehe in einer feindlichen Welt mit radioaktiv verseuchten Böden, Dürreperioden, giftigen Regenfällen und Sandstürmen. Vergrößere deine Siedlung und erschließe neue Orte, erforsche Technologien, veredele Ressourcen und verwalte deine Wirtschaft durch den Aufbau einer effizienten Infrastruktur.Beachte aufmerksam die Bedürfnisse deiner Siedler. Errichte Handelsrouten zwischen deinen Zonen und Händlern, um den Austausch lebenswichtiger Güter zu garantieren. Überwinde den Kampf ums Überleben und leite deine Siedlung in eine Ära blühenden Wohlstands.In Endzone 2 navigierst du den Bus der Pioniere durch das Ödland, ein unbewohnbares und tückisches Terrain, das mit Ruinen, Beute und Herausforderungen übersät ist. Erkunde diese Gebiete und deine Neugier wird mit besonderen Ressourcen, Technologien und neuen Handelspartnern belohnt. Gleichzeitig birgt es tödliche Gefahr, wie Katastrophen, die das Leben deiner Entdecker gefährden.Inmitten des Ödlands findest du bewohnbare Zonen - ausgedehnte Landstücke, die sich hervorragend für die Besiedlung und Ressourcengewinnung eignen. Jede Zone bietet eine einzigartige Auswahl an Ressourcen, also wähle den Standort deiner nächsten Siedlung weise.In Endzone 2 befindet sich die Natur ständig im Wandel und stellt dich immer wieder vor neue Herausforderungen! Schütze dich rechtzeitig, bevor Sandstürme deine Zonen verwüsten und Dürren deine Wasserversorgung zum Erliegen bringen.Das visionäre Entwicklerteam Gentlymad Studios, bekannt für Endzone 2, Endzone - A World Apart, Pizza Connection 3 und In Between, ist ein In-House Entwicklerstudio vom Publisher Assemble Entertainment mit Sitz in Wiesbaden. Mit einem talentierten Team von 18 leidenschaftlichen Entwicklerinnen und Entwicklern konzentriert sich das Studio auf die Entstehung hochwertiger Aufbaustrategiespiele. Aktuell liegt der Schwerpunkt des Studios auf dem erfolgreichen Endzone-Franchise.