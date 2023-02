Das heißeste Spiel des Jahres: Pizza Tycoon ist ab sofort auf Xbox erhältlich!

Deine Lieblingspizza hat noch keiner erfunden? Vegan, rein vegetarisch oder Fleisch kombiniert mit Fleisch? Kreiere mithilfe des legendären Pizza Creator und über 75 verschiedener Zutaten deine Pizzen!

Die Einzelspielerkampagne mit 12 Missionen lässt dich Stück für Stück vom kleinen Pizzabäcker in Rom zum größten Pizza-Mogul der Welt aufsteigen.

Von Sydney über Berlin bis nach Washington D.C.: Erobere mit deiner eigenen Pizza-Kette die größten Weltmetropolen und entdecke deren einzigartige Geschmacksvielfalt!

Gestalte deine Restaurants nach deinen Wünschen: Grundriss, Möbel, Personal, Dekoration. In jedem Pizzabäcker steckt auch ein Innendesigner.

Erreiche deine Kundschaft mit zielgruppengerechter Werbung und nutze dafür Marktanalysen und ausgefeilte Marketingstrategien.

Entledige dich deiner Konkurrenten durch den Einsatz besonders scharfer Zutaten, darunter Sabotage und Bestechungen.

Der freie Modus bietet eine abwechslungsreiche Alternative zur Kampagne. Zahlreiche Parameter wie Startkapital, Bewohneranzahl, Konkurrenten und mehr darfst allein du bestimmen und dir so deine eigenen Herausforderungen erstellen.

Xbox-Spieler und Spielerinnen dürfen heute vor Freude mit der Zunge schnalzen, denn: Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad veröffentlichen heute gemeinsam mit Godspeed Games die Wirtschaftssimulation Pizza Tycoon im Xbox Store, ab sofort verfügbar für Xbox One und Xbox Series X/S ! Ingilt es, mithilfe zahlreicher kreativer Pizza-Zutaten, ausgefallener Rezeptideen, den richtigen Management-Entscheidungen und einer guten Portion moralischer Flexibilität das größte Pizza-Imperium der Welt zu erschaffen! Eine umfangreiche Einzelspielerkampagne führt die Spielerinnen und Spieler einmal rund um den Globus, um Pizzerien in Metropolen wie Rom, Washington D.C., Sydney oder Berlin zu errichten und die Konkurrenz mit legalen wie auch nicht ganz so legalen Mitteln auszustechen. Abgerundet wird das Ganze vom freien Spielmodus, der zahlreiche Einstellungsoptionen bietet, um ein ganz individuelles Spielerlebnis zu ermöglichen.Mach‘ ihnen eine Pizza, die sie nicht ablehnen können!In der Wirtschaftssimulationerwarten dich neben den bewährten Grundzutaten auch eine geballte Ladung scharfer Extra-Beläge! Arbeite dich in einer herausfordernden Kampagne vom einfachen Pizzabäcker in den Straßen Roms hoch zum Eigentümer der erfolgreichsten Pizza-Kette der Welt!Zeige deinen Konkurrenten, wie man am besten Pizza verkauft und erschaffe ein einzigartiges Geschmackserlebnis für deine Kunden beim Besuch jedes deiner Restaurants. Ob du das mithilfe zielgruppengerechter Werbung und guter Pizzen in schicken Läden erreichst oder gelegentlich auch mal unter Einsatz von Sabotage und Waffengewalt den knusprigen Rand der Legalität überschreitest, bleibt ganz dir überlassen.Es wird wieder Zeit, die Welt mit leckeren Pizzen zu bereichern und guten Geschmack neu zu definieren.