Daniel Gubala zum COO von Assemble berufen!

Bereits im November des letzten Jahres wurde Daniel Gubala in die Geschäftsführung der Assemble Entertainment GmbH berufen und übernimmt die Position des Chief Operating Officers, kurz COO. Gubala stieß im Sommer 2018 zu Assemble und war zuletzt als Business Development & Sales Manager tätig.



"Es ist für mich eine wirklich große Ehre, dass Stefan mich gefragt hat, gemeinsam mit ihm Assemble Entertainment zu leiten! Ich bin super happy über meine neue Rolle als COO und es fühlt sich fantastisch an, dieses neue Kapitel mit all den unglaublich talentierten Leuten hier bei Assemble Entertainment und Gentlymad Studios zu beginnen. Let's go!", so Daniel Gubala.



Stefan Marcinek, Gründer & CEO von Assemble: "Da ich langsam das Alter erreiche, in dem das betreute Arbeiten für mich durchaus Sinn ergibt und ich mich schon in absehbarer Zeit meinen Lebensabend in der 'Schattigen Pinie' verbringen sehe, freue ich mich sehr, Daniel an meiner Seite zu wissen, um Assemble in der Zukunft weiterzuentwickeln. Oder wie Daniel sagen würde: 'Let's go!'".

