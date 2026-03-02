Platzsparende Obstbäume
Grosser Genuss auf kleinem Raum
Damit die Wahl leichter fällt, sind dies die wichtigsten Auswahlkriterien, auf die beim Kauf gezielt geachtet werden sollte:
SÄULENOBST – SCHLANKER WUCHS MIT HOHEM NUTZWERT
Säulenäpfel und -birnen wachsen von Natur aus aufrecht und schmal, ohne eine breite Krone auszubilden. Diese genetisch bedingte Wuchsform bleibt stabil und ist nicht von Unterlage, Standort oder Schnitt abhängig. Durch ihren geringen Platzbedarf eignen sich Säulenbäume hervorragend für kleine Gärten oder zur pflanzlichen Strukturierung entlang von Wegen, Zäunen und Hauswänden. Geeignete Sorten sind zum Beispiel der Säulenapfel Tigawa® ‘UEB 55861‘-s- oder die Säulensauerkirsche ‘Jachim‘-s-.
ZWERGOBST – KOMPAKT UND VIELSEITIG
Zwergsorten bleiben aufgrund ihrer genetischen Eigenschaften besonders klein, tragen aber normal große Früchte. Die kurzen Internodien (kurze Abstände zwischen den Knospen und Blättern an den Trieben) sorgen für einen gedrungenen, dichten Wuchs. Dadurch lassen sich Äpfel wie die Sorte ‘Pidi‘-s-, Birnen wie die Sorte Obelisk® ‘Charles Cogné‘ , Pfirsiche wie die Sorte Amer® ‘Pix Zee‘-s-, Zwetschgen wie die Sorte Blue Dust® ‘Dwarf‘-s- und andere Obstarten sogar in Pflanzenkübeln kultivieren – ideal für Terrassen und Balkone. Trotz ihrer Größe liefern viele Zwergsorten zuverlässige Erträge.
DIE BEDEUTUNG DER UNTERLAGE
Die Unterlage beeinflusst entscheidend, wie stark ein Obstbaum wächst. Schwachwüchsige Unterlagen wie M9 beim Apfel oder Gisela 5 bei Kirschen führen zu kleineren und früher tragenden Bäumen, die sich gut für Hausgärten eignen. Sie benötigen jedoch eine regelmäßige Bewässerung und eine stabile Nährstoffversorgung, um vital zu bleiben und sicher zu tragen.
PFLEGELEICHT
Kompakt wachsende Bäume sind in der Pflege oft einfacher zu handhaben als starkwachsende Sorten. Viele benötigen nur wenig Schnitt, lassen sich leichter ernten und können bei Bedarf gezielt mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden. Das erleichtert die Kultur besonders in kleineren oder intensiver genutzten Gartenbereichen.
VIELFALT FÜR KLEINE FLÄCHEN
Ob Säulenformen, Zwergsorten oder Obstbäume auf schwachwachsenden Unterlagen – die Auswahl an platzsparenden Lösungen ist groß. Je nach Standort, Geschmack und gewünschtem Pflegeaufwand findet sich für fast jede Situation die passende Sorte. Mit der richtigen Wahl entsteht selbst auf begrenztem Raum ein vielfältiges, attraktives und ertragreiches Obstsortiment.
NEUGIERIG GEWORDEN?
