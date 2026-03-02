Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1044998

ARTEVOS GMBH Robert-Bunsen-Straße 7 79108 Freiburg, Deutschland http://www.artevos.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Fey +49 721 9448083
Logo der Firma ARTEVOS GMBH

Platzsparende Obstbäume

Grosser Genuss auf kleinem Raum

(lifePR) (Freiburg, )
Frisches Obst ernten, auch wenn der Garten klein ist? Mit den richtigen Sorten ist das problemlos möglich. Moderne Züchtungen und wachstumsregulierende Unterlagen ermöglichen kompakte Wuchsformen, die selbst auf Terrassen, schmalen Grundstücken oder in großen Kübeln zu beeindruckenden Erträgen führen. Sie vereinen geringen Platzbedarf mit guter Fruchtqualität und zuverlässigem Ertrag.

Damit die Wahl leichter fällt, sind dies die wichtigsten Auswahlkriterien, auf die beim Kauf gezielt geachtet werden sollte:

SÄULENOBST – SCHLANKER WUCHS MIT HOHEM NUTZWERT

Säulenäpfel und -birnen wachsen von Natur aus aufrecht und schmal, ohne eine breite Krone auszubilden. Diese genetisch bedingte Wuchsform bleibt stabil und ist nicht von Unterlage, Standort oder Schnitt abhängig. Durch ihren geringen Platzbedarf eignen sich Säulenbäume hervorragend für kleine Gärten oder zur pflanzlichen Strukturierung entlang von Wegen, Zäunen und Hauswänden. Geeignete Sorten sind zum Beispiel der Säulenapfel Tigawa® ‘UEB 55861‘-s- oder die Säulensauerkirsche ‘Jachim‘-s-.

ZWERGOBST – KOMPAKT UND VIELSEITIG

Zwergsorten bleiben aufgrund ihrer genetischen Eigenschaften besonders klein, tragen aber normal große Früchte. Die kurzen Internodien (kurze Abstände zwischen den Knospen und Blättern an den Trieben) sorgen für einen gedrungenen, dichten Wuchs. Dadurch lassen sich Äpfel wie die Sorte ‘Pidi‘-s-, Birnen wie die Sorte Obelisk® ‘Charles Cogné‘ , Pfirsiche wie die Sorte Amer® ‘Pix Zee‘-s-, Zwetschgen wie die Sorte Blue Dust® ‘Dwarf‘-s- und andere Obstarten sogar in Pflanzenkübeln kultivieren – ideal für Terrassen und Balkone. Trotz ihrer Größe liefern viele Zwergsorten zuverlässige Erträge.

DIE BEDEUTUNG DER UNTERLAGE

Die Unterlage beeinflusst entscheidend, wie stark ein Obstbaum wächst. Schwachwüchsige Unterlagen wie M9 beim Apfel oder Gisela 5 bei Kirschen führen zu kleineren und früher tragenden Bäumen, die sich gut für Hausgärten eignen. Sie benötigen jedoch eine regelmäßige Bewässerung und eine stabile Nährstoffversorgung, um vital zu bleiben und sicher zu tragen.

PFLEGELEICHT

Kompakt wachsende Bäume sind in der Pflege oft einfacher zu handhaben als starkwachsende Sorten. Viele benötigen nur wenig Schnitt, lassen sich leichter ernten und können bei Bedarf gezielt mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden. Das erleichtert die Kultur besonders in kleineren oder intensiver genutzten Gartenbereichen.

VIELFALT FÜR KLEINE FLÄCHEN

Ob Säulenformen, Zwergsorten oder Obstbäume auf schwachwachsenden Unterlagen – die Auswahl an platzsparenden Lösungen ist groß. Je nach Standort, Geschmack und gewünschtem Pflegeaufwand findet sich für fast jede Situation die passende Sorte. Mit der richtigen Wahl entsteht selbst auf begrenztem Raum ein vielfältiges, attraktives und ertragreiches Obstsortiment.

NEUGIERIG GEWORDEN?
Finden Sie jetzt die richtige Sorte für Ihr kleines Gartenparadies. Entdecken Sie Obstneuheiten in Sonderformen in der Artevos-Sortenübersicht, filtern Sie einfach nach Säulen- oder Zwergobst oder klicken Sie sich jetzt direkt zu den Sonderformen unter: https://artevos.de/sortenuebersicht/#Obstart_SF

Website Promotion

Website Promotion
Webseite der Artevos GmbH

ARTEVOS GMBH

ENGAGIERT FÜR GUTEN GESCHMACK
In diesem Sinne vermarktet die Artevos GmbH neue Obstzüchtungen für den professionellen Erwerbs-Obstbau sowie für den Hobbygartenbau.
Geschmacklicher Genuss, regelmäßige Erträge, einfache Kultur und hohe Widerstandsfähigkeit durch ausgewählte Sorten und vielfältige Neuheiten – dafür steht ARTEVOS. Ein leistungsstarker Verbund nationaler und internationaler Gesellschafter, die mit Expertise und Erfahrung fruchtige Impulse setzen.
Profitieren Sie von unserem Know How und gönnen Sie Ihren Geschmacknerven: UNSERE OBSTNEUHEITEN!

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.