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Kranke Obstbäume satt?

Pflegeleichte Sorten machen den Unterschied!

(lifePR) (Freiburg, )
Gesunde Obstbäume sind die wichtigste Grundlage für hohe und stabile Erträge, im eigenen Garten und im professionellen Obstbau. Doch viele Sorten sind anfällig für Pilze, Bakterien und Schädlinge, die die Vitalität der Bäume, die Fruchtqualität und sogar die Lebensdauer erheblich beeinträchtigen können. Einige Erreger breiten sich schnell aus und lassen sich nur mit hohem Pflanzenschutzaufwand kontrollieren. Doch dafür gibt es eine Lösung: Die Wahl widerstandsfähiger Sorten hilft, viele dieser Probleme von Anfang an zu vermeiden.

APFEL: SCHORF – EIN KLASSIKER UNTER DEN PILZKRANKHEITEN

Der Apfelschorf (Venturia inaequalis) ist nach wie vor eine der bedeutendsten Krankheiten im Apfelanbau. Er verursacht dunkle, rissige Flecken an Blättern und Früchten und kann in feuchten Jahren sogar vollständig zum Ertragsausfall führen. Schorftolerante Apfelsorten reduzieren den Pflanzenschutzaufwand erheblich und liefern zuverlässig ansprechende Früchte.
Zu den schorftoleranten Sorten zählen unter anderem früh reifend die Apfelsorten ‘Allegro‘-s- und ‘Tramin‘-s-, mittelfrüh reifend Apfelsorten wie ‘Ladina‘-s-, Galiwa® ‘CH 101‘-s-, Ellipso® ‘UEB 47021‘-s-, ‘Lyra‘-s- oder ‘Camelot-s- und spät reifend Sorten wie ‘Rusticana‘-s-, ‘Iori‘-s- und ‘Mariella‘-s-.

KERNOBST: FEUERBRAND – DIE BAKTERIELLE GEFAHR

Der Feuerbrand (Erwinia amylovora) zählt zu den gefährlichsten bakteriellen Krankheiten im Obstbau. Er kann Bäume komplett absterben lassen und breitet sich besonders bei warm-feuchtem Wetter rasch aus. Feuerbrandrobuste Sorten sind daher in vielen Regionen ein entscheidender Sicherheitsfaktor, besonders in Gebieten mit strengeren Auflagen. Beispielsweise die Apfelsorte ‘Ladina‘-s- gilt als feuerbrandrobust, auch bei Quitten spielt diese Eigenschaft eine zentrale Rolle: die Sorte ‘Cydora Robusta‘-s- zeigt selbst bei hohem Infektionsdruck höchstens leichte Blattsymptome.

APRIKOSE: PSEUDOMONAS UND MONILIA – HÄUFIG NACH FROST ODER NÄSSE

Bakterielle Rindenkrebs-Erreger (Pseudomonas) und Blütenmonilia treten häufig nach Frost oder feuchtem Frühjahr auf. Sie verursachen Triebsterben, Fruchtfäule und schwächen die Bäume langfristig. Widerstandsfähige Sorten zeigen eine deutlich stabilere Holzgesundheit und sichern die Erträge – auch in schwierigen Jahren. Tolerant gegen Pseudomonas tritt beispielsweise die Sorte ‘Mia‘-s- auf, die Sorte ‘Manera‘-s- ist kaum empfindlich gegenüber Blütenmonilia.

KIRSCHE: KIRSCHESSIGFLIEGE – DIE GEFAHR KURZ VOR DER ERNTE

Die aus Asien stammende Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) befällt reifende Früchte unmittelbar vor der Ernte und macht sie geschmacklich ungenießbar. Sorten, die besonders früh reifen oder festfleischige Früchte besitzen, sind weniger gefährdet und erleichtern eine sichere Ernte. Zu den frühreifenden Süßkirschen zählen beispielsweise Sorten wie ‘Kasandra‘-s-, Swing® ‘PISUE192‘-s- und ‘Christiana‘-s-.

PFLAUME: SCHARKA-VIRUS – DIE GEFÜRCHTETSTE VIRUSKRANKHEIT

Der Scharka-Virus (Plum pox virus) führt zu Verfärbungen, Deformationen der Früchte und erheblichen Ertragseinbußen. In gefähreten Regionen ist die Wahl einer scharkatoleranten Sorte der wichtigste Schutz. Robuste Sorten wie ‘Jojo‘-s-, Joganta® ‘Nr. 7184‘ und Jofela® ‘Nr. 7346‘ liefern marktfähige Früchte und bleiben langfristig gesund, ohne Ausfälle im Baumbestand.

PFIRSICH: KRÄUSELKRANKHEIT – DER HÄUFIGSTE SCHADEN IM FRÜHJAHR

Die Kräuselkrankheit (Taphrina deformans) ist die bekannteste Pilzkrankheit beim Pfirsich und tritt direkt nach dem Austrieb auf: Die jungen Blätter kräuseln sich, verfärben sich rötlich und fallen ab. Dadurch wird der Baum stark geschwächt, die Blütenbildung und der Fruchtansatz leiden. In feuchten Frühjahren kann der Schaden besonders groß sein. Widerstandsfähige Sorten hingegen bleiben auch ohne wiederholte Behandlungen vital und sichern stabile Erträge –  Fruteria® ‘UPR2‘ oder Marpesia® ‘UPR1‘-s- sind Beispielsorten, die eine gute Widerstandsfähigkeit gegen die Kräuselkrankheit bieten.

FAZIT: WENIGER PFLANZENSCHUTZ, MEHR NATURGENUSS

Widerstandsfähige Obstsorten sparen nicht nur Zeit und Kosten, sie erleichtern die Pflege, reduzieren den Pflanzenschutzaufwand und fördern gesunde, langlebige Bäume – im Hausgarten ebenso wie im professionellen Anbau. Wer sich für pflegeleichte Sorten entscheidet, profitiert also langfristig von gesunden Bäumen, sicheren Erträgen und unbeschwerten Obstgenuss.

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In diesem Sinne vermarktet die Artevos GmbH neue Obstzüchtungen für den professionellen Erwerbs-Obstbau sowie für den Hobbygartenbau.
Geschmacklicher Genuss, regelmäßige Erträge, einfache Kultur und hohe Widerstandsfähigkeit durch ausgewählte Sorten und vielfältige Neuheiten – dafür steht ARTEVOS. Ein leistungsstarker Verbund nationaler und internationaler Gesellschafter, die mit Expertise und Erfahrung fruchtige Impulse setzen.
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