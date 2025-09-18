EIN HAUCH VON URLAUB IN APFELFORM
APFEL ‘TRAMIN‘-s-
Sein Name verrät nicht nur die Herkunft aus dem bekannten Südtiroler Weindorf Tramin, sondern verspricht zugleich ein Geschmackserlebnis, das an den edlen Gewürztraminer erinnert: aromatisch, würzig, süß – und dennoch mit einer feinen, eleganten Säure, die für Erfrischung sorgt.
EIN SOMMERAPFEL MIT CHARAKTER
‘Tramin‘-s- ist ein Sommerapfel mit besonders gesundem Baum:
- Schorftolerant (Schorfresistent (Rvi6)) und nur wenig anfällig für Mehltau
- Damit bestens geeignet für nachhaltigen und biologischen Anbau
- Frühe Reife: rund eine Woche vor ‘Gala‘, im Südtiroler Unterland Anfang August
Die kugeligen bis leicht abgeflachten Früchte glänzen mit knackiger Textur, saftigem Fruchtfleisch und einem intensiven Biss. Die gelbe Grundfarbe mit attraktiv hellrot gestreifter Backe macht sie auch optisch zu einem Highlight.
Ein weiterer Vorteil: die außergewöhnlich lange Haltbarkeit. Während viele Sommeräpfel schnell verzehrt werden müssen, bleibt ‘Tramin‘-s- im Kühllager bis Weihnachten frisch – ein unschlagbares Argument für Erzeuger und Händler.
ROBUSTE APFELNEUHEITEN FÜR GENIESSER UND ERZEUGER
Mit ‘Tramin‘-s- zeigt sich, wie moderne Züchtung Geschmack, Gesundheit und Wirtschaftlichkeit vereint. Robust gegenüber Krankheiten, lagerfähig, geschmacklich einzigartig – dieser Apfel begeistert vom Anbau bis zum Verzehr.
SIE HABEN INTERESSE AN DER OBSTNEUHEIT?
Virusfreies Vermehrungsmaterial von ‘Tramin‘-s- steht in ausreichender Menge zur Verfügung. Gerne beantworten wir Ihre Fragen – sprechen Sie uns an.
SIE HABEN LUST AUF MEHR?
Weitere Informationen zu ‘Tramin‘-s- und weiteren Apfelneuheiten finden Sie unter: www.artevos.de