Die süße Verführung
Vorteilhafte Obstneuheiten, die Massstäbe setzen
Mit Aria® ‘PISUE161‘-s- und Kamala® ‘Art1016‘-s- bekommt das Süßkirschen-Sortiment künftig die Chance, nicht nur durch Attraktivität und Geschmack zu überzeugen, sondern auch im Anbau klare Vorteile zu erzielen: Während Kamala® mit außergewöhnlich hoher Festigkeit, später und reicher Blüte und einer guten Pflückbarkeit (keine Clusterbildung) punktet, begeistert Aria® durch ihre außergewöhnliche Fruchtgröße, attraktive Optik und einer sehr guten Verzweigung. Ob für den professionellen Anbau oder anspruchsvolle Selbstversorger: Diese beiden Sorten verbinden Ertragsstärke mit Genussqualität – und bringen Vielfalt in jeden Garten.
Aria® ‘PISUE161‘-s-
attraktiv – sehr groß – dunkelrot – fest – saftig
Aria® setzt Akzente in jedem Garten. Diese Süßkirsche gibt nicht nur durch ihre wunderschönen Blüten den Ton an, sondern verzaubert die Gemüter durch ihre großen dunkelroten Früchte mit aromatischen Geschmacksnoten und festem Fruchtfleisch. Komponiert (bzw. gezüchtet) wurde diese Sorte am Bundesforschungsinstitut in Dresden-Pillnitz. Ein fruchtiger Akkord: die Früchte reifen mitten in der Kirschensaison, wobei der Baum sehr einfach zu erziehen ist und die Erträge hoch und regelmäßig sind. Aria® ist also ein Garant für viele, süße und elegante Momente.
KAMALA® ‘ART1016‘-s-
dunkelrot – herzförmig – fest – würzig – platzunempfindlich
Kamala® besticht durch ihre herzförmigen, dunkelroten, glänzenden Früchte. Ihr Fruchtfleisch ist ebenso dunkelrot – fast schwarz. Die festen Früchte sind platzfest, ausgesprochen lager- und transportfähig und reifen in der 6. - 7. Kirschenwoche. Doch die Früchte sehen nicht nur attraktiv aus, sie verführen auch durch ihr besonders würziges Aroma. Der gleichmäßig verteilte Behang am Baum erleichtert die Ernte der großen Früchte (30mm). Die reiche Blüte ist spät, S-Allele S1S3. Die Bäume wachsen mittelstark bis stark und verzweigen gut. Der Behang ist nahezu ideal und regelmäßig. Das Erntefenster ist lang.
