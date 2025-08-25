Kontakt
Die süße Verführung

Vorteilhafte Obstneuheiten, die Massstäbe setzen

Süßkirschen sind nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sie sind auch wahre Nährstoffwunder: Sie enthalten zahlreiche Vitamine, Mineralien und Antioxidantien, die zur Förderung der Gesundheit beitragen. Ob frisch vom Baum, als Teil von Desserts oder in herzhaften Gerichten – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und kreativ. Doch so verführerisch die kleinen Früchte auch sein mögen, desto größer werden die Herausforderungen für den Anbau im eigenen Garten bedingt durch klimatische Veränderungen, Schädlinge wie zum Beispiel die Kirschessigfliege oder Krankheiten. Hier können Obstneuheiten durch bestimmte Eigenschaften die Lösung für das ein oder andere Problem sein. Dabei ist die Wahl der richtigen Sorte entscheidend für Qualität und Ertrag.

Mit Aria® ‘PISUE161‘-s- und Kamala® ‘Art1016‘-s- bekommt das Süßkirschen-Sortiment künftig die Chance, nicht nur durch Attraktivität und Geschmack zu überzeugen, sondern auch im Anbau klare Vorteile zu erzielen: Während Kamala® mit außergewöhnlich hoher Festigkeit, später und reicher Blüte und einer guten Pflückbarkeit (keine Clusterbildung) punktet, begeistert Aria® durch ihre außergewöhnliche Fruchtgröße, attraktive Optik und einer sehr guten Verzweigung. Ob für den professionellen Anbau oder anspruchsvolle Selbstversorger: Diese beiden Sorten verbinden Ertragsstärke mit Genussqualität – und bringen Vielfalt in jeden Garten.

Aria® ‘PISUE161‘-s-
attraktiv – sehr groß – dunkelrot – fest – saftig

Aria® setzt Akzente in jedem Garten. Diese Süßkirsche gibt nicht nur durch ihre wunderschönen Blüten den Ton an, sondern verzaubert die Gemüter durch ihre großen dunkelroten Früchte mit aromatischen Geschmacksnoten und festem Fruchtfleisch. Komponiert (bzw. gezüchtet) wurde diese Sorte am Bundesforschungsinstitut in Dresden-Pillnitz. Ein fruchtiger Akkord: die Früchte reifen mitten in der Kirschensaison, wobei der Baum sehr einfach zu erziehen ist und die Erträge hoch und regelmäßig sind. Aria® ist also ein Garant für viele, süße und elegante Momente.

KAMALA® ‘ART1016‘-s-
dunkelrot –  herzförmig – fest – würzig – platzunempfindlich 

Kamala® besticht durch ihre herzförmigen, dunkelroten, glänzenden Früchte. Ihr Fruchtfleisch ist ebenso dunkelrot – fast schwarz. Die festen Früchte sind platzfest, ausgesprochen lager- und transportfähig und reifen in der 6. - 7. Kirschenwoche. Doch die Früchte sehen nicht nur attraktiv aus, sie verführen auch durch ihr besonders würziges Aroma. Der gleichmäßig verteilte Behang am Baum erleichtert die Ernte der großen Früchte (30mm). Die reiche Blüte ist spät, S-Allele S1S3. Die Bäume wachsen mittelstark bis stark und verzweigen gut. Der Behang ist nahezu ideal und regelmäßig. Das Erntefenster ist lang.

JETZT ERHÄLTLICH! ?

Pflanzenmaterial von Aria® und Kamala® gibt es bei den Lizenznehmern von Artevos. Sprechen Sie uns an. Wir vermitteln gerne den Kontakt.

Ansprechpartnerin zu Aria® und Kamala®: Obstbauberaterin Anja Weisser bio@artevos.de 

SIE HABEN LUST AUF MEHR?
Mehr Infos und neue Sorten finden Sie unter: www.artevos.de

Obstneuheiten der Artevos GmbH

ARTEVOS GMBH

ENGAGIERT FÜR GUTEN GESCHMACK
In diesem Sinne vermarktet die Artevos GmbH neue Obstzüchtungen für den professionellen Erwerbs-Obstbau sowie für den Hobbygartenbau.
Geschmacklicher Genuss, regelmäßige Erträge, einfache Kultur und hohe Widerstandsfähigkeit durch ausgewählte Sorten und vielfältige Neuheiten – dafür steht ARTEVOS. Ein leistungsstarker Verbund nationaler und internationaler Gesellschafter, die mit Expertise und Erfahrung fruchtige Impulse setzen.
Profitieren Sie von unserem Know How und gönnen Sie Ihren Geschmacknerven: UNSERE OBSTNEUHEITEN!

